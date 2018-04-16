Власти Чечни предложили провести референдум о продлении срока полномочий Владимира Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести общероссийский референдум по вопросу о продлении срока полномочий президента страны Владимира Путин. Чеченский парламент уже поддержал инициативу Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести общероссийский референдум по вопросу о продлении срока полномочий президента страны Владимира Путин. Чеченский парламент уже поддержал инициативу Кадырова. Напомним, что срок президентских полномочий уже продлевался с 4 до 6 лет в 2008 году.
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что депутаты полностью поддерживает инициативу Рамзана Кадырова о проведении референдума по продлению срока полномочий Президента РФ Владимира Путина.
«Рамзан Ахматович предложил Государственной Думе Российской Федерации и Совету Федерации РФ проработать вопрос о возможности проведения подобного референдума. Он отметил, что на данном историческом этапе действующему Президенту России Владимиру Владимировичу Путину нет альтернативы. Депутатский корпус Парламента ЧР полностью поддерживает инициативу Главы нашей республики», - заявил г-н Даудов, слова которого приводит ИА «Грозный-Информ».
Парламент Чеченской республики планирует на ближайшем заседании рассмотреть возможность выхода с законодательной инициативой о продлении полномочий президента РФ на Госдуму.
Напомним, президент Российской Федерации изначально избирался сроком на четыре года. В конце 2008 года в силу вступили изменения в Конституцию РФ, которые продлили срок полномочий президента до 6 лет, а депутатов Государственной думы на 5 лет. После президентских выборов 2012 года Владимир Путин руководил страной уже 6 лет, а в марте 2018 года переизбрался еще на 6 лет.