Самой богатой среди жен кремлевских чиновников стала Татьяна Навка
Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
Глава администрации президента Антон Вайно в 2017 году заработал 255,8 млн рублей, что в 26 раз больше его дохода за 2016 год. Таким образом, г-н Вайно сместил с первой строчки рейтинга самых богатых кремлевских чиновников своего первого заместителя Сергея Кириенко. Последний задекларировал доход в размере 33,3 млн рублей против 85,5 млн рублей в 2016 году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил рост доходов главы кремлевской администрации продажей объектов недвижимости. Вайно в прошлом году продал дом и земельный участок, но приобрел два других земельных участка (0,5 га и 0,6 га).
Супруга Антона Вайно заработала в прошлом году 5,7 млн рублей.
На втором месте по уровню доходов оказался помощник президента Николай Цуканов. Он задекларировал 41,2 млн рублей. В 2016 году чиновник заработал 4,4 млн рублей. В собственности у Цуканова имеются два земельных участка, дом площадью 146,1 кв. м, квартира (110,7 кв. м), металлическое ограждение, а также трансформаторная подстанция.
Супруга Цуканова заработала 17,7 млн рублей, а в качестве собственности указала два автомобиля («Мерседес-Бенц» GL350 и «Мерседес-Бенц Спринтер») и мотоцикл Harley-Davidson.
Тройку лидеров замыкает секретарь Совбеза Николай Патрушев с доходом в размере 33,58 млн рублей. Заработок Патрушева по сравнению с 2016 годом практически не изменился. В его собственности имеются земельный участок (0,3 га), дом (249 кв. м), квартира (256,6 кв. м).
Супруга Николая Патрушева заработала в 2017 году 323,1 тысячи рублей.
Среди «кремлевских жен» самой богатой оказалась супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она задекларировала доход в размере 200,3 млн рублей. В 2016 году она заработала 120,8 млн рублей. Сам пресс-секретарь президента заработал за год 14,34 млн рублей.
Жена пресс-секретаря президента владеет тремя автомобилями (Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, LEXUS RX 350) и мотовездеходом Yamaha, двумя земельными участками общей площадью чуть меньше 1 га, двумя домами, четырьмя квартирами (одна из них в США) и одним машино-местом.
На втором месте оказалась супруга старшего референта президента Ярослава Шабанова. Она заработала 33,8 млн рублей, а в собственности имеет три земельных участка (общая площадь — 0,3 га), четыре квартиры и автомобиль Subaru Forester IV.
Третье место заняла жена спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова, которая заработала 23,4 млн рублей дохода. В ее собственности находятся 1/5 доли земельного участка в России и 1/4 доли жилого дома в Испании, автомобиль Volkswagen Multivan. Еще одна квартира и место для стоянки водного транспорта в Испании находятся у нее в пользовании, сообщает РБК.
Самый скромный доход указала жена первого замглавы администрации Сергея Кириенко – всего 25 тысяч рублей. Зато в собственности Марии Кириенко имеются жилой дом с хозяйственными постройками, земельный участок, жилое строение, спортивно-оздоровительный блок, квартира, лесной участок, хозяйственная постройка и машино-место.