Меню
Политика
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Политика
14 апреля 06:40

Самой богатой среди жен кремлевских чиновников стала Татьяна Навка

Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка

Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Глава администрации президента Антон Вайно в 2017 году заработал  255,8 млн рублей, что в 26 раз больше его дохода за 2016 год. Таким образом, г-н Вайно сместил с первой строчки рейтинга самых богатых кремлевских чиновников своего первого заместителя Сергея Кириенко. Последний задекларировал доход в размере 33,3 млн рублей против 85,5 млн рублей в 2016 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил рост доходов главы кремлевской администрации продажей объектов недвижимости. Вайно в прошлом году продал дом и земельный участок, но приобрел два других земельных участка ​ (0,5 га и 0,6 га).

Супруга Антона Вайно заработала в прошлом году 5,7 млн рублей.

На втором месте по уровню доходов оказался помощник президента Николай Цуканов. Он задекларировал 41,2 млн рублей. В 2016 году чиновник заработал 4,4 млн рублей. В собственности у Цуканова имеются два земельных участка, дом площадью 146,1 кв. м, квартира (110,7 кв. м), металлическое ограждение, а также трансформаторная подстанция.

Супруга Цуканова заработала 17,7 млн рублей, а в качестве собственности указала два автомобиля («Мерседес-Бенц» GL350 и «Мерседес-Бенц Спринтер») и мотоцикл Harley-Davidson.

Тройку лидеров замыкает секретарь Совбеза Николай Патрушев с доходом в размере 33,58 млн рублей. Заработок Патрушева по сравнению с 2016 годом практически не изменился. В его собственности имеются земельный участок (0,3 га), дом (249 кв. м), квартира (256,6 кв. м).

Супруга Николая Патрушева заработала в 2017 году 323,1 тысячи рублей.

Среди «кремлевских жен» самой богатой оказалась супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она задекларировала доход в размере 200,3 млн рублей. В 2016 году она заработала 120,8 млн рублей. Сам пресс-секретарь президента заработал за год 14,34 млн рублей.

Жена пресс-секретаря президента владеет тремя автомобилями (Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, LEXUS RX 350) и мотовездеходом Yamaha, двумя земельными участками общей площадью чуть меньше 1 га, двумя домами, четырьмя квартирами (одна из них в США) и одним машино-местом.

На втором месте оказалась супруга старшего референта президента Ярослава Шабанова. Она заработала 33,8 млн рублей, а в собственности имеет три земельных участка (общая площадь — 0,3 га), четыре квартиры и автомобиль Subaru Forester IV.

Третье место заняла жена спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова, которая заработала 23,4 млн рублей дохода. В ее собственности находятся 1/5 доли земельного участка в России и 1/4 доли жилого дома в Испании, автомобиль Volkswagen Multivan. Еще одна квартира и место для стоянки водного транспорта в Испании находятся у нее в пользовании, сообщает РБК.

Самый скромный доход указала жена первого замглавы администрации Сергея Кириенко – всего 25 тысяч рублей. Зато в собственности Марии Кириенко имеются жилой дом с хозяйственными постройками, земельный участок, жилое строение, спортивно-оздоровительный блок, квартира, лесной участок, хозяйственная постройка и машино-место.

Материалы по теме
Президент Владимир Путин за год увеличил свой доход на 10 млн рублей
Экс-глава Кемеровской области пожаловался на публикации в СМИ о его «несметных богатствах»
Наталья Поклонская обратится к силовикам из-за жалобы ФБК на декларацию Слуцкого
Сейчас на главной
Горячие новости
Доходное место
В России стартовала декларационная компания, в ходе которой чиновники и силовики должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Первыми свои доходы задекларировали президент и премьер-министр
Горячие новости
«Это новый мощный удар по свободе слова в России»
Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства
Авторская колонка
Российское общество военно-исторических фальсификаторов
Именно так можно смело теперь именовать созданное специальным Указом Президента России № 1710 от 29 декабря 2012 года «Российское военно-историческое общество».
Комков Сергей
Горячие новости
Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро до 61 рубля и 75 рублей
Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные. Курс единой европейской валюты снизился на один рубль и установлен в размере 75,75 рублей. Американский доллар подешевел на два рубля – с 63,48 до 61,43 рубля
Горячие новости
Суд заблокировал Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Суд постановил заблокировать сервис за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей
Горячие новости
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о введении ответных мер на новые санкции США в отношении России. Ответные санкции коснутся как США, так и «иных государств», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Горячие новости
Байкалу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод
Эксперты сообщили, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора - то есть «цветение»
Горячие новости
Молчание членов ТИК
В марте член ТИК Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором обращении он рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы. Речь шла о приписках избирателей и вбросах бюллетеней
Горячие новости
Утром корпоратив, вечером деньги
ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» 5 апреля опубликовал сведения о госконтрактах на обеспечение празднования дня рождения «Россетей». Само мероприятие состоялось еще 4 апреля. Общие затраты составили около 27 млн рублей
Авторская колонка
Открою страшную тайну - победит Сергей Собянин
Илья Яшин вслед за Дмитрием Гудковым объявил о своем желании принять участие в мэрской кампании. Ожидаем Сергея Митрохина и Юлию Галямину. Но уже за неполные сутки я наслушался и начитался всякого.
Ходорковский Михаил
Горячие новости
Мосгорсуд изменил приговор Алексею Улюкаеву
Суд оставил неизменным срок заключения, но убрал из приговора запрет занимать должности, связанные с выполнением ряда функций в госорганах и муниципальных учреждениях
Горячие новости
«Путин нам не царь»
Оппозиционер Алексей Навальный призвал российских граждан принять участие в протестной акции накануне инаугурации президента Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента запланирована на 7 мая
Горячие новости
В Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковушкой и перевернулся
В Московской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек
Горячие новости
Депутаты своих не сдают
Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов намерена обратиться в правоохранительные органы для проверки жалобы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого
коррупция
Хоть Клин на голове теши – но свалку закрыть не спеши
В последние месяцы Подмосковье лихорадит. Народ выходит на улицы и требует закрытия мусорных полигонов. Вот и в Клинском районе 7 апреля прошли массовые акции протеста против мусорной свалки.
Горячие новости
«Полный дипломат долларов»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло обвинение в получении взятки в адрес президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Взятку функционеру передали представители российского биатлона
Горячие новости
Защищайтесь!
Компания Concord Management бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по предъявленным обвинениям во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года
Горячие новости
Деньги не пахнут
Мэрия Москвы обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой принять на мусорном полигоне «Скоково» отходы из столицы. Взамен московские власти пообещали перечислить в бюджет области 500 млн рублей