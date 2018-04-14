Президент Владимир Путин за год увеличил свой доход на 10 млн рублей
В России стартовала декларационная компания, в ходе которой чиновники и силовики должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Первыми свои доходы задекларировали президент и премьер-министр
В России стартовала декларационная компания, в ходе которой чиновники и силовики должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Первыми свои доходы задекларировали президент и премьер-министр.
Президент Владимир Путин в 2017 году официально заработал 18,73 млн рублей, что почти на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году. В 2016 года глава государства задекларировал 8,786 млн рублей.
А вот список движимого и недвижимого имущества Владимира Путина по сравнению с прошлым годом не изменился. Президент владеет земельным участком площадью 1500 кв. м, квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. Также Путин указал в декларации квартиру площадью 153,7 кв. м, гаражное место площадью 18 кв. м., два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заработал в 2017 году 8,56 млн рублей. В прошлом году его доход составил 8,59 млн рублей. Премьер имеет в собственности квартиру площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска.
Дмитрий Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет.
В собственности супруги главы правительства Светланы Медведевой имеются два машиноместа (16,2 и 16,3 кв. м), автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска, а также квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м.
Владимир Путин, напомним, официально является холостяком.
Дочери президента и единственный сын премьер-министра давно достигли совершеннолетия, поэтому не обязаны подавать декларации о доходах и имуществе.