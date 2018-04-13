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13 апреля 11:01

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о введении ответных мер на новые санкции США в отношении России. Ответные санкции коснутся как США, так и «иных государств», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Фото: Российская газета

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о введении ответных мер на новые санкции США в отношении России. Ответные санкции коснутся как США, так и «иных государств», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект внесен лидерами всех думских фракций - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». Пока документ не зарегистрирован в электронной базе данных Госдумы.

«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Государственной думы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Государственной думы», - сообщил Вячеслав Володин, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ответные санкции могут касаться нового эмбарго на ввоз зарубежных товаров.

«Понятно, что нас пытаются брать все жестче и жестче в финансово-экономическое кольцо. Ожидаю, что наши депутаты выступят с соответствующими инициативами. Мы ведь получаем продукты из США. На наших рынках полно западных продуктов», - заявил премьер.

Новые санкции против России Минфин США ввел 6 апреля. Санкции были введены в отношении 26 человек и 15 компаний. В список попали крупные бизнесмены, главы госкомпаний и чиновники. Санкции спровоцировали обвал на российском фондовом рынке и ослабление рубля к доллару и евро.

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