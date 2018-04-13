Член ТИК из Уфы рассказал о попытке дать ему взятку за молчание о нарушениях на выборах
В марте член ТИК Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором обращении он рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы. Речь шла о приписках избирателей и вбросах бюллетеней
Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы с правом совещательного голоса Станислав Чайченко рассказал о попытке подкупа. По его словам, глава района Сергей Плотников предлагал ему взятку в размере 4,5 млн рублей за молчание о нарушениях на выборах президента России. Об этом Чайченко написал в заявлении, поданном в ФСБ, сообщает телеканал «Дождь».
В марте Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором обращении он рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы. Речь шла о приписках избирателей и вбросах бюллетеней.
Спустя некоторое время Станиславу Чайченко стали поступать анонимные угрозы, поэтому он решил обратиться в полицию. После подачи заявления с Чайченко связался глава Демского района Сергей Плотников. «Он сказал: «Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь - участок под магазин, хочешь - помещение, все, что хочешь в районе - я тебе все сделаю»», - приводит слова Плотникова член ТИК.
Затем глава района предложил Чайченко 4,5 млн рублей. Взамен Плотников попросил удалить обращения к Памфиловой и записать опровержение о нарушениях на выборах.
В Демском районе Уфы на выборах президента России 18 марта 2018 года проголосовали около 33 тысяч человек. 73,5% голосов получил Владимир Путин.