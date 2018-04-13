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Политика
13 апреля 00:10

Навальный призвал россиян к участию в акции протеста накануне инаугурации Путина

Оппозиционер Алексей Навальный призвал российских граждан принять участие в протестной акции накануне инаугурации президента Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента запланирована на 7 мая

Фото: hollivizor.ru

Оппозиционер Алексей Навальный призвал российских граждан принять участие в протестной акции накануне инаугурации президента Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента запланирована на 7 мая, Навальный предлагает несогласным с «царствованием» Путина выйти на улицы своих городов 5 мая.

«Прошедшие недавно липовые «выборы» наделили его просто царскими полномочиями. Он намеревается управлять Россией как личной собственностью в интересах своих, своей семьи и узкой правящей группы, захватившей всю власть в стране», - заявил Алексей Навальный в своем видеообращении к россиянам. Он призывает россиян, которые считают, что «Путин им не царь», выйти на улицы 5 мая и напомнить властям о своем присутствии.

По словам Навального, это будут акции против коррупции, против установления монархии, против неравенства и бедности, цензуры и беззакония.

«5 мая - выходной день. Мы подадим заявки во многих городах и надеемся, что найдутся люди, готовые сделать это без нас там, где нет наших штабов. Это полностью законные заявки на мирные акции. Чаще всего в те же места, где сама власть будет проводить акции 1 мая», - добавил оппозиционер.

Напомним, перед инаугурацией Владимира Путина в 2012 году оппозиция провела массовый «Марш несогласных» на Болотной площади, которые перерос в беспорядки. Сотни участников протестной акции были задержаны, более 30 человек получили реальные сроки по так называемому «болотному делу».

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