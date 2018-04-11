Инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая
Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом деятельности правительства за последние шесть лет
Инаугурация президента Владимира Путина, который 18 марта, переизбрался на новый срок, состоится 7 мая. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом деятельности правительства за последние шесть лет.
В соответствии с российским законодательством, после инаугурации кабинет министров должен уйти в отставку в полном составе.
Напомним, накануне последней инаугурации президента, которая прошла 6 мая 2012 года, в Москве на Болотной площади состоялась массовая протестная акция против нарушений на выборах, которая переросла в столкновения с полицией.