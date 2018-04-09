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09 апреля 15:29

Глава Серпуховского района Подмосковья рассказал об угрозах со стороны представителя губернатора Воробьева

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к гражданам, в котором рассказал об угрозе уголовного преследования, если он не откажется от участия в выборах и не прекратит согласовывать акции протеста против мусорной свалки

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к гражданам, в котором рассказал об угрозе уголовного преследования, если он не откажется от участия в выборах и не прекратит согласовывать акции протеста против мусорной свалки.

Александр Шестун сообщил, что 5 апреля серпуховские депутаты приняли закон о прямых выборах главы района, хотя по всей Московской области руководителей районов назначает губернатор Андрей Воробьев. Примерно через полчаса после принятия закона, в районную администрацию ворвались сотрудники областного управления ФСБ. Одновременно с этим во дворец спорта «Надежда», где была согласована акция против полигона ТБО «Лесная», пришли сотрудники управления экономической безопасности МВД.

Глава Серпуховского района назвал действия силовиков прямым давлением и сообщил об угрозах со стороны главы администрации губернатора Михаила Кузнецова. Руководство Московской области требует от Шестуна не согласовывать акцию против мусорной свалки 14 апреля и отказаться от участия в выборах главы района 9 сентября.

По словам чиновника, в случае отказа его угрожали посадить по сфабрикованному уголовному делу. Шестун отметил, что все угрозы в свой адрес он записал на диктофон. В подтверждение своих слов глава Серпуховского района опубликовал одну из записей разговора с Михаилом Кузнецовым, который угрожает ему заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко и главой УФСБ по Москве и области Алексеем Дорофеевым.

Шестун также рассказал, что год назад представители губернатора требовали от него уйти в отставку и угрожали отобрать у него дом, а детей выгнать на улицу.

«Шантажировать семьей даже бандиты себе не позволяют. Вот это и есть лицо Воробьева», - отметил глава Серпуховского района.

В свою очередь агентство ТАСС сообщает о визите сотрудников ФСБ в администрацию Серпуховского района. Сейчас в здании проводятся обыски и выемка документов. По предварительной информации, следственные действия связаны некими с земельными махинациями.

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