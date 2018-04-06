Камчатские депутаты и министры повысили себе пенсию вопреки запрету суда
Депутаты Законодательного Собрания Камчатки проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для высокопоставленных чиновников и руководителей парламента. Законопроект был внесен губернатором Владимиром Илюхиным
Депутаты Законодательного Собрания Камчатки проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для высокопоставленных чиновников и руководителей парламента. Законопроект был внесен губернатором Владимиром Илюхиным.
Документ о повышении пенсий высокопоставленных региональных чиновников поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Против проголосовали только три депутата из КПРФ и «Справедливой России».
Представитель фракции КПРФ Валерий Быков заявил, что «с учетом того, что доходы населения падают, принимать подобный закон - бесстыдство», сообщает портал «Кам 24».
Согласно законопроекту, самый высокий коэффициент (1,8) полагается губернатору края, первому вице-губернатору, председателю Заксобрания и его первому заместителю. Коэффициент 1,7 будет применяться к окладам вице-губернаторов, заместителей председателя правительства края и председателя Заксобрания, коэффициент 1,6 - к окладам министров, руководителей агентств и председателя контрольно-счетной палаты края. Ниже коэффициенты полагаются председателю краевого избиркома, председателям комитетов Заксобрания, омбудсменам и другим госслужащим.
После принятия поправок пенсия губернатора и председателя Заксобрания Камчатского края, а также их заместителей будет превышать 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, пенсия по старости обычных жителей Камчатки в среднем составляет 21 тысячу рублей в месяц.
Ранее краевая прокуратура дала отрицательное заключение на указанный законопроект. В ведомстве отметили, что одно из изменений уже было предметом судебного разбирательства. Так, в решении Верховного суда говорится, что бюджет Камчатки является дефицитным, а регион - дотационным. На этом основании суд отказал властям в повышении пенсий.