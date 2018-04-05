Под Красноярском обнаружили секретную резиденцию для Владимира Путина и Игоря Сечина
Центр управления расследованиями рассказал о строительстве в Красноярском крае на берегу Енисея VIP-резиденции для главы государства и главы госкомпании «Роснефть». Объект строится под видом спортивно-оздоровительного комплекса
Центр управления расследованиями рассказал о строительстве в Красноярском крае на берегу Енисея VIP-резиденции для главы государства и главы госкомпании «Роснефть». Объект строится под видом спортивно-оздоровительного комплекса. В «Роснефти» и администрации президента опровергли строительство совместной резиденции для Владимира Путина и Игоря Сечина.
Элитный комплекс, стоимость которого оценивается в 9 млрд рублей, расположен в 50 км от Красноярска на скалистом берегу Красноярского водохранилища на 235,5 га леса. Согласно документам, «Роснефть» за свой счет строит спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) для нужд дочернего предприятия АО «Ванкорнефть». На строительство, по данным сайта госзакупок, потрачено уже 8,87 млрд рублей. Дополнительных трат потребует охрана объекта и строительство дороги к комплексу от федеральной трассы «Енисей».
ЦУР обращает внимание на тот факт, что госкомпания по неизвестной причине не анонсирует строительство спортивно-оздоровительного комплекса для своих сотрудников. А документы и съемка территории свидетельствуют о том, что этот проект не имеет ничего общего со спортом и оздоровлением.
Судя по документации, на указанной территории планируется строительство основного и гостевого домов, часовни, пресс-центра, причала, дома охраны, вертолетной площадки, башни связи и т.д. С 2014 года территорию комплекса охраняют четыре поста по 11 человек. Услуги охранников «Роснефти» обходятся в 71 млн ежегодно. По соседству с комплексом планируется организовать питомник для маралов - любимой дичи главы «Роснефти» Игоря Сечина, который увлекается охотой.
Генподрядчик – компания «Итал Инжиниринг Интернешнл» - в своем портфолио ранее назвал «спорткомплекс» «частным жилым домом в Сибири» площадью 2 880 кв. м. и выложил несколько эскизов. После этого сайт фирмы перестал работать.
Местные жители рассказали ЦУРу, что резиденцию строили, чтобы президент Путин мог «со всеми приближенными отдыхать в 2018 году, но по срокам немножечко начали не успевать». По словам местных, Игорь Сечин вообще оказался недоволен качеством выполненных работ, после чего стройку заморозили.
Позднее с ЦУРом связался человек, занимавшийся разработкой проектной и рабочей документации по сетям связи. Он раскрыл некоторые подробности о резиденции. Так, северное крыло здания полностью предназначено для размещения одного человека, которого на чертежах называют master (« господин», англ.). От покоев господина длинный коридор ведет в холл с гардеробной и зимним садом.
В другой части дома друг за другом располагаются три гостевые спальни. Также в доме предусмотрен 25-метровый бассейн, сауна, турецкая баня, массажные комнаты, зона отдыха и длинная веранда для принятия солнечных ванн.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию ЦУРа о строительстве за счет средств «Роснефти» под Красноярском резиденции для Владимира Путина. «Никакие новые резиденции для президента не строятся», - заявил Песков.