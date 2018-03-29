В Кемеровской области ожидается зачистка по «дагестанскому сценарию»
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане. Смена власти в регионе и последующая «зачистка» ожидаются после инаугурации президента Владимира Путина.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в Кемеровской области будет применен «дагестанский опыт». Такой же прогноз делает Telegram-канал «Незыгарь». «Силовики требуют дать им перейти в фазу зачистки по модели Васильева (врио главы республики - ред) в Дагестане. У [главы Совбеза РФ Николая] Патрушева есть план», - сообщает канал.
Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и гибель по меньшей мере 64 человек, включая детей, спровоцировал народные волнения в регионе. Накануне в Кемерово прошел многотысячный стихийный митинг, в ходе которого горожане требовали назвать точное число жертв. Еще больше кемеровчан возмутила реакция местных властей на митинг и обвинения в желании «попиариться за трагедии». Жители города потребовали отставки руководства области.
Кремлю рано или поздно придется отреагировать на протестные акции и настроения жителей Кемеровской области, переживших трагедию. Один из возможных вариантов – это смена власти в регионе и проведение проверок в отношении местных чиновников и силовиков.
Ранее масштабная антикоррупционная операция прошла в республике Дагестан после назначения врио главы региона Владимира Васильева. По итогам «зачистки» под арестом оказались несколько чиновников, в том числе и председатель правительства Абдусамада Гамидова и мэра Махачкалы Мусы Мусаева.