Прокуратура отказалась проверять переговоры Дерипаски и Приходько на яхте на коррупционную составляющую
Генпрокуратура отказалась проверять на коррупционную составляющую сведения о переговорах бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера. Запрос направлял депутат от КПРФ Валерий Рашкин
Генпрокуратура отказалась проверять на коррупционную составляющую сведения о переговорах бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера. Запрос с просьбой о проведении проверки направил в надзорное ведомства депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
В Генпрокуратуре считают, что надзор за исполнением законов «данной категорией лиц» не относится к компетенции ведомства. Кто именно должен проверять таких лиц на коррупционную составляющую, в прокуратуре не уточнили.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что Олег Дерипаска якобы вел деловые переговоры с вице-премьером Сергеем Приходько на своей яхте в Норвегии. Бизнесмен и чиновник находились на яхте в сопровождении девушки из эскорта Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка). Сама девушка данную информацию подтвердила.