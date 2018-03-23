Главе Волоколамского района прочат скорую отставку из-за ситуации с мусорной свалкой
Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов в ближайшее время может уйти в отставку из-за обострившейся ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово». Место Гаврилова займет глава одного из других районов Подмосковья
Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов в ближайшее время может уйти в отставку из-за обострившейся ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово». Место Гаврилова займет глава одного из других районов Подмосковья.
О возможной отставке Евгения Гаврилова одновременно сообщили «Новая газета» и RTVi со ссылкой на источники в областном правительстве.
Евгений Гаврилов был избран главой Волоколамского муниципального района Московской области в апреле 2014 года. В 2018 году жители района провели несколько массовых акций с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово» и отправить в отставку местных чиновников.
Ситуация вокруг мусорной свалки, нагрузка на которую значительно выросла после закрытия других полигонов в Московской области, накалилась 21 марта. В это день в результате выброса сероводорода с полигона десятки детей пожаловались на головокружение и тошноту. Госпитализация понадобилась 23 детям.
Местные жители провели стихийный митинг около здания больницы, в ходе которого к ним приехали глава района Евгений Гаврилов и губернатор области Андрей Воробьев. Однако разъяренные граждане устроили стычку с главой района, в результате которой чиновнику сломали очки и оторвали капюшон. Затем участники акции забросали снежками Андрея Воробьева под крики «Позор!» и «В отставку!».