Крупные российские СМИ объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому и Госдуме
Крупные российские СМИ объявили бойкот Государственной думе в связи с решением думской комиссии по этике полностью оправдать депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах
Крупные российские СМИ объявили бойкот Государственной думе в связи с решением думской комиссии по этике полностью оправдать депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Ряд изданий отказались работать в нижней палате парламента «до наведения в ней порядка». В Думе решение журналистов назвали политическим давлением.
Первым об отзыве своих журналистов из-за решения депутатов по делу Леонида Слуцкого из парламентского пула объявил медиахолдинг РБК. Следом телеканал «Дождь» объявил о приостановке взаимодействия с Госдумой, «пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок». Редакция телеканала потребовала пересмотра решения комиссии и проведения «настоящего расследования» в отношении депутата от ЛДПР.
Издательский дом «КоммерсантЪ» сообщил, что отныне отказывается работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике. В «Коммерсанте» выразили разочарование решением комиссии и тем, что заседание по разбору жалоб на депутата превратилось в «суд над пострадавшими».
Интернет-издание «Лента.ру» заявило, что удалит со своего сайта все материалы о депутате Леониде Слуцком и будет в дальнейшем его игнорировать.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал российские СМИ исключить депутата из информационной повестки до тех пор, пока тот не принесет свои извинения журналисткам. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов также заявил, что радиостанция воздержится от интервью со Слуцким до принесения извинений журналисткам.
В Госдуме бойкот журналистов сочли попыткой оказать на депутатов давление. Об этом заявил «Эху Москвы» глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба.
Напомним, накануне комиссия по этике рассмотрела жалобы журналистки «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Комиссия не нашла никаких «нарушений поведенческих норм», а сотрудниц СМИ обвинили в «политической провокации».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя жалобы журналисток, посоветовал им найти другое место работы, если в парламенте для них опасно.