Жителей Екатеринбурга лишат возможности самим выбирать мэра города
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время внесет в Законодательное Собрание региона законопроект, который отменяет народные выборы мэра Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время внесет в Законодательное Собрание региона законопроект, который отменяет народные выборы мэра Екатеринбурга.
Источник «КоммерсантЪ-Урал» в областной администрации сообщил, что законопроект об отмене прямых выборов градоначальника внесут на рассмотрение депутатов «сегодня-завтра». По новой системе мэр Екатеринбурга должен будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Еще один законопроект, подготовленный в обладминистрации, меняет систему формирования городской думы Екатеринбурга. Число депутатов, избираемых по партийным спискам, предлагается сократить с 18 до 10 человек.
«Законопроекты будут внесены лично губернатором Евгением Куйвашевым», - сообщил источник.
Сейчас мэра Екатеринбурга выбирают в ходе прямых выборов, а он руководит городской думой. Мэрией руководит нанятый депутатами по конкурсу сити-менеджер. Последние выборы мэра Екатеринбурга осенью 2013 года выиграл Евгений Ройзман – основной оппонент Евгения Куйвашева. Ройзман заявил, что лично обратится к региональному парламенту от своего имени с просьбой не принимать законопроект об отмене прямых мэрских выборов.