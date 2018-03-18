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Политика
18 марта 14:11

Наблюдатели за выборами жалуются на вбросы, подвоз избирателей и неработающие камеры

Проект «Карта нарушений на выборах», работающие при поддержке движения «Голос», зафиксировал более 1300 сообщений о нарушениях на выборах президента России. В основном жалобы связаны с вбросами и подвозом избирателей

Фото: Вести.ру

Проект «Карта нарушений на выборах», работающие при поддержке движения «Голос», зафиксировал более 1300 сообщений о нарушениях на выборах президента России. В основном жалобы связаны с вбросами и подвозом избирателей на участки для голосования.

Так, из Петропавловска-Камчатского поступило сообщение о неработающих камерах на избирательных участках. В московском районе Коньково курсанты академии МВД приходят голосовать группами, фотографируются и звонят кому-то с отчетом.

В Кемерово на избирательном участке №196 наблюдатели от штаба Алексея Навального зафиксировали вброс бюллетеней. В Саратове избиратели, приписанные к участку №111, обнаружили, что они вычеркнуты из списка голосующих, как получившие открепительные талоны.

На московском участке №1416 в районе Люблино один из голосующих признался телеканалу «Дождь», что ему на работе был выдвинут ультиматум: либо он пойдет голосовать, либо останется без зарплаты. Многие избиратели после голосования выходили на улицу и по телефону сообщали, что свой гражданский долг выполнили.

На участке     №11 в Басманном районе столицы образовалась огромная очередь голосующих по открепительным талонам. Избирателей на автобусе привезла строительная компания «Донстрой». Один из сотрудников компании сообщил журналисту телеканала, что ради голосования и руководство предоставило им выходной.

Между тем, секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что пока никаких серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе голосования зафиксировано не было. «Есть жалобы на небольшие нарушения, например, на каком-то участке агитацию нашли и удалили тут же», - сообщила Гришина, слова которой приводит РИА Новости.

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