Наблюдатели за выборами жалуются на вбросы, подвоз избирателей и неработающие камеры
Проект «Карта нарушений на выборах», работающие при поддержке движения «Голос», зафиксировал более 1300 сообщений о нарушениях на выборах президента России. В основном жалобы связаны с вбросами и подвозом избирателей
Проект «Карта нарушений на выборах», работающие при поддержке движения «Голос», зафиксировал более 1300 сообщений о нарушениях на выборах президента России. В основном жалобы связаны с вбросами и подвозом избирателей на участки для голосования.
Так, из Петропавловска-Камчатского поступило сообщение о неработающих камерах на избирательных участках. В московском районе Коньково курсанты академии МВД приходят голосовать группами, фотографируются и звонят кому-то с отчетом.
В Кемерово на избирательном участке №196 наблюдатели от штаба Алексея Навального зафиксировали вброс бюллетеней. В Саратове избиратели, приписанные к участку №111, обнаружили, что они вычеркнуты из списка голосующих, как получившие открепительные талоны.
На московском участке №1416 в районе Люблино один из голосующих признался телеканалу «Дождь», что ему на работе был выдвинут ультиматум: либо он пойдет голосовать, либо останется без зарплаты. Многие избиратели после голосования выходили на улицу и по телефону сообщали, что свой гражданский долг выполнили.
На участке №11 в Басманном районе столицы образовалась огромная очередь голосующих по открепительным талонам. Избирателей на автобусе привезла строительная компания «Донстрой». Один из сотрудников компании сообщил журналисту телеканала, что ради голосования и руководство предоставило им выходной.
Между тем, секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что пока никаких серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе голосования зафиксировано не было. «Есть жалобы на небольшие нарушения, например, на каком-то участке агитацию нашли и удалили тут же», - сообщила Гришина, слова которой приводит РИА Новости.