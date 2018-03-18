Явка избирателей на Дальнем Востоке превысила показатели 2012 года
В Южно-Сахалинске по состоянию на 18:00 по местному времени проголосовали 55% избирателей. В Чукотском автономном округе явка за два часа до закрытия избирательных участков составляла 80%.
На Дальнем Востоке, где голосование на выборах президента подошло к концу, явка избирателей превысила показатели 2012 года.
По данным ТАСС, в Южно-Сахалинске по состоянию на 18:00 по местному времени проголосовало 55% избирателей. В Чукотском автономном округе явка за два часа до закрытия избирательных участков составляла 80%.
В Якутии проголосовал 51,7% избирателей, а на Камчатке - 63,86%.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что, по данным на 10:00 по московскому времени, явка по России в среднем составляла 16,55%. Для сравнения, на президентских выборах 2012 года по состоянию на такое же время явка составляла всего 6,5%.
Напомним, на президентское кресло претендуют шесть кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).