Коммунисты или «решалы»?
Проблема ветхого жилья есть практически в любом российском регионе. ЯНАО – не исключение. И сейчас на Ямале члены и сторонники партии «Коммунисты России» под видом помощи людям, а порой и от их лица, решают свои политические и бизнес-интересы
Проблема есть
Прежде, чем рассказать о том, что сейчас происходит на полуострове – небольшой экскурс, собственно, в проблему. Зимой прошлого года здесь разгорелся неслабый скандал. Повод «железный» – переселяемые из ветхого жилья ямальцы попадают в якобы новые квартиры, которые оказываются не лучше прежних.
Тогда шел разговор о большом количестве жалоб из Ямальского, Тазовского районов и Нового Уренгоя на «холодные и плесневелые квартиры». Прокуратура проводила проверку, представитель губернатора Кобылкина Лариса Вэлло обещала все проверить и наказать виновных.
Опасаясь санкций, некоторые подрядные строительные компании, еще до выводов прокуратуры принялись устранять недостатки. Однако, недостатки были, есть и будут. Так же, как и острые «углы» в вопросах сноса старого жилья, предоставления равнозначного или нужного района для переселения. Недовольные будут всегда.
Тем не менее, власть Ямала проблему видит. В конце прошлого года было заявлено о старте новой программы ликвидации аварийных домов. За восемь лет власти планируют избавить Ямал от 613 тысяч квадратных метров трущоб. Профильный документ после рассмотрения утвердило правительство ЯНАО.
Программа рассчитана на 2018–2025 годы. Об этом на пресс-конференции в Салехарде рассказывал Юрий Теряев, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, не забыв напомнить о том, что сегодня в жилфонде региона числится около 3 млн. кВ. м. «деревяшек».
Тем не менее, быстро ли, медленно ли – но дело движется. По новой программе в регионе планируется за время ее действия обеспечить жильем 17 тысяч семей. И потребуется на это порядка 6 млрд. руб. каждый год.
Конечно, наличие программы не есть панацея решения проблемы – но уже само ее существование плюс. К тому же это конкретный документ, по которому можно предъявить претензии местной власти в случае провала программы.
«Спасители-искусители»
И вот помочь жителям Ямала в решении их проблем взялись «Коммунисты России». Сначала они голодали в Томской области, пытались это сделать в Северной Осетии. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге активисты партии пикетировали у представительств региона.
И вот прибыли на Ямал. И тут же устроили скандальную акцию по пикетированию администраций города Губкинский и Пуровского района в пользу жителей нескольких сгоревших домов.
12 марта 2018 года, у здания администрации Пуровского района активисты провели серию одиночных пикетов против волокиты региональных и местных властей решать проблемы жителей по вопросу расселения ветхого и аварийного жилья. Поводом для пикетов послужило недавнее происшествие в городе Тарко-Сале, где сгорел жилой дом, который власти признали аварийным еще в 2016 году. Проблемы погорельцев, по мнению пикетчиков, решаются очень медленно.
Кроме того в городе имеются множество домов, которые признаны аварийными, но ничего не делается, что бы исправить ситуацию, хотя средства в бюджете региона есть, но они якобы уходят в неизвестном направлении. Собравшиеся у входа в администрацию Пуровского района держали плакаты за отставку губернатора Кобылкина, который, по их мнению, практически ничего не делает для региона.
В Губкинском районе пикеты проводит активист Федор Хвост, известный в том числе и тем, что ранее привлекался к административной ответственности за призыв к несанкционированному митингу (его организовывали местные коммунисты из числа сторонников бизнесмена Колесникова), но был оправдан в суде. 21 февраля он стал доверенным лицом Сурайкина.
Но тут все сошлось – оказалось, что в прошлогоднем пожаре повреждена комната, принадлежащая его сыну, поэтому у Федора появилась личная мотивация в решении жилищного вопроса.
И вроде бы со стороны правильные лозунги, и вроде бы пикетчики представляются местными жителями и погорельцами. Однако, те же жители считают, что действия «Коммунистов России», призывающих их выходить на митинги, являются провокацией и желанием нажиться на погорельцах. Как так, спросите вы?
Бизнес на погорельцах
И снова небольшой вояж в историю. За последний год в городе Губкинский от пожаров пострадали пять домов. Правоохранители выявили поджог и нашли поджигателя, который, по одной из версий мог действовать то ли под воздействием лозунгов активистки Людмилы Лизуновой, то ли просто сумасшедший.
Бизнес-леди и владелица скандального ООО «Северспецстрой ЛТД», Людмила Лизунова считается «серым кардиналом» местной ячейки «Коммунистов России», а также ее «финансовым движителем».
Говорят, что даже раскол в ямальском отделении КПРФ и переход губкинского комитета в «Коммунисты России» в 2015-м случился с ее подачи. Ну, и не без участия другого крутого губкинского бизнесмена и депутата Гордумы Губкинского Алексея Колесникова – ее, кстати, сына.
Эти двое и их сторонники без скандалов буквально не могут жить. Слегка притихнув после странных пожаров лета 2017-го, оказавшихся поджогами, осенью Лизунова снова начала проводить пикеты и встречаться с жителями сгоревших домов, убеждая людей в том, что они влачат жалкое существование исключительно благодаря местным властям.
Многие уже не сомневаются, что «Коммунисты России» стараются не ради людей, а чтобы администрация Губкинского приняла у ООО «Северспецстрой ЛТД» спорный дом для раздачи погорельцам: тогда не придется идти в органы местного самоуправления и участвовать тендерах, чтобы получить новые земельные участки под строительство, а просто забрать их у людей.
Не так давно эксперты правительства Ямала и администрации Губкинского сделали оценку сгоревших объектов. Была определена хорошая выкупная среднерыночная цена за квадратный метр. Одна часть средств направляется деньгами, а вторая – в виде сертификата на приобретения жилья на территории региона. В этом вопросе власти пошли навстречу людям, несмотря на то, что не обязаны выплачивать компенсации за частные квартиры, тем более за те, которые поджигали «коктейлями Молотова».
То есть, власть и люди о чем-то договорились – но в декабре в историю вмешался и сын Лизуновой – депутат Алексей Колесников. Он пригласил адвоката из Екатеринбурга от «Коммунистов России», убеждая граждан не получать компенсации за жилье, а добиваться выкупа спорного дома Лизуновых.
И что интересно, тот самый юрист, ни гражданам, ни в органах власти не предъявивший ни одного документа, подтверждающего свои полномочия, знай, «долбит» лишь одно – не верьте властям, берите деньги наличными. И за такую «помощь», по утверждению жителей, с них еще и средства собирают – типа скинемся на гонорар «адвокату».
Стоит отметить, что 9 ноября 2017 года администрация города направила жителям предложение о самостоятельном сносе погоревших домов в течении шести месяцев. Граждане могут самостоятельно распорядиться своим имуществом, снести пепелище и продать землю. Впрочем, многие жители отказались от самостоятельного сноса, предоставляя это право администрации Губкинского. После этого власти должны оформить с собственниками выкуп их участка и строений.
То есть, какой-то необходимости в юридической поддержке, тем более, со стороны, не требовалось – процесс шел. И вот тогда в действие вступили «Коммунисты России» и их адвокат Шадрин. И внесли сумятицу в головы некоторых граждан - две семьи примкнули к «активистам», пообещавшим им их решить жилищный вопрос с расширенными квадратными метрами. Это привело к тому, что теперь жильцы вынуждены ждать, когда остальные собственники дадут свое согласие. Потому что здесь или все согласны или никак.
В распоряжении редакции есть копии писем губкинцев, которые они отправляли в прокуратуру, губернатору и уполномоченному по правам человека, где все это описано как нельзя лучше. И Людмила Лизунова там присутствует собственной персоной и некий адвокат с Урала Шадрин, которые ходят по квартирам и убеждают людей не получать компенсации за сгоревшее жилье. Мол, вас обманут. А сами тем временем собирают с жильцов какие-то деньги за юридическую помощь в решении их вопросов.
И это при том, что уже есть постановление правительства Ямала о выделении средств погорельцам – 116 млн. руб. То есть, людей сознательно сбивают с толку, действуя от лица «Коммунистов России», а фактически решая свои насущные бизнес-интересы.
Полит-интервенция накануне выборов
Но своих доморощенных «политтехнологов» оказалось мало. На полуостров высадились гастролеры из северной столицы. Некие Виктор Перов и Сергей Кириллов, называющий себя правозащитником, рьяно взялись за сбор подписей от имени кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
А когда в КПРФ назвали такие действия мошенничеством, местному кандидату-коммунисту, попытавшемуся воспрепятствовать этой афере, посыпались угрозы в стиле девяностых.
Когда же в Пуровский районный Комитет КПРФ обратились сами жители г. Тарко-Сале с просьбой объяснить им – кто же собирает подписи под обращением к действующему Президенту РФ и Губернатору округа о расселении жильцов из ветхих и аварийных домов, первый секретарь Пуровского районного Комитета КПРФ Елизавета Сиротинина сказала, что акцию по сбору подписей они не проводили!
Руководитель пуровских коммунистов пообещала разобраться в ситуации каждого, кто обратился. «Мы понимаем, что проблема сноса ветхого и аварийного жилья для нашего региона серьёзная, она, к большому сожалению, не решается только подписью в петиции». Так действовать могут лишь гастролеры-провокаторы – уверена она.
Да и никто из тех, кто собирал подписи, и не собирался ничего решать. Господа из Питера с наглой откровенностью заявляют, что они прежде всего бизнесмены и приехали на Ямал за подрядами (аудио-записи есть в распоряжении редакции).
Так что местные «коммерсы» вкупе с приезжими под шумок предвыборной агитации банально делят будущие строительные площадки Ямала. А пока суть да дело, местная власть, пусть со скрипом, но что-то пытается делать.
5 марта губернатор региона побывал в г.Тарко-Сале Пуровского район, посетив и новый дом по ул. Мезенцева некоммерческой организации «Пуровский Фонд жилья и ипотеки». Квартиры в доме предназначены для переселения людей из ветхого жилья (новый реестр - за пределами Указа), социальной категории и льготной ипотеки. Дом площадью квартир свыше 7 тыс. кв.м. введен в эксплуатацию. Квартиры сданы в чистовой отделке.
Конечно, это лишь малая толика в решении всей проблемы ветхого жилья. Но процесс идет. И в программе кандидата от КПРФ Павла Грудина немалая часть уделена жилью, ипотеке, переселению. Там все черным по белому – ясно и понятно. И главное – там нет «утром подпись – вечером стулья».
А агитаторы-провокаторы, особо приезжие, в гробу видали и интересы жителей Ямала, да и политические интересы ставших на время родными «коммунистов России». Там все банально – я приезжаю, за тебя агитирую, подписи собираю – ты мне потом деньги или землю под застройку.
А если вспомнить, что «Коммунисты России» похожим образом уже «отличались» в 2016-м, заработав себе славу наиболее скандальной партии, активно использующей в своей работе технологии провокаций и «спама» жалобами в избирательные комиссии всех уровней, уже, в общем-то, их «кухня» более-менее понятна. Как говорится, ничего личного – только бизнес. По своей сути, «Коммунисты России» - это маленькая партия, раздающая франшизу в регионах бизнес-структурами, для которых политика – это просто повод для дополнительного заработка.