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Политика
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КПРФ
Юрий Дмитриев
15 марта 19:35

Не выиграть – так хоть нагадить

Похоже, участники президентской гонки, которым ничего не светит, решили напомнить о себе по-другому: скандалами, фейками и ложными жалобами

Фото: Ёлкин

Не в каждой жалобе правда?

Сейчас уже более-менее понятно, кто и что поимеет с этих выборов. Ну, плюс-минус, конечно. И те, у кого больше минус, чем плюс, хватаются ныне за любую «соломинку» – лишь бы их имена и названия их политических структур не сходили со страниц СМИ.

Дошло до того, что в понедельник 12 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, в ходе заседания рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб, призвала коллег в регионах пресекать распространение фальшивых сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

«Очень мощно набирает силу такое движение, как фабрикация ложных фальсификаций, мнимых фальсификаций, чтобы дискредитировать выборы, кто во что горазд. Это тоже вовремя надо выявлять, хватать за руку», – сказала она.

Примеры тому пошли один за одним. Вот житель Нижегородской области написал в ЦИК о том, что его бывшую жену, сотрудницу детского сада в Санкт-Петербурге начальство заставляет голосовать на участке рядом с работой и настоятельно рекомендует отдать голос за определенного кандидата.

Когда связались с этой самой женой, она была сильно удивлена, узнав, что кто-то куда-то вообще относительно ее жаловался. Участок для голосования она выбрала сама – он удобен по личным мотивам. А бывшего благоверного женщина видела недавно, когда он приезжал к ней забирать свои вещи – тогда, видимо он и заметил в прихожей квиток для голосования с адресом.

Выслушав объяснения женщины, Памфилова заявила, что не видит вообще смысла здесь что-то обсуждать. «Это же клевета в чистом виде, надо к нему принять меры административного воздействия. В соответствующие правоохранительные органы мы направим эти материалы, я думаю, что какой-то административный штраф грозит заявителю», – сказала она. Руководитель правового управления ЦИК Сергей Алешкин заметил, что эта жалоба – «пример фейкового обращения», о котором фигурант жалобы, чьи права якобы нарушены, даже не знает.

Закидаем ЦИК макулатурой

Рассматривали в ЦИК 12 марта и другие жалобы, значительная часть которых оказывалась ложными. Например, аудиоролик, записанный студентом Бурятского республиканского информационно-экономического техникума в Улан-Удэ, где женский голос призывает учащихся писать заявления и приходить голосовать на участок, расположенный в техникуме, на поверку оказался кем-то перемонтирован так, что кажется, что студентов принуждают.

Движение «Голос» в одном из своих сообщений указало, что председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай утвердил план голосования спортсменов республики за одного из зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации. В Избирательную комиссию Республики Алтай поступили две жалобы на эту же тему.

В рамках расследования было установлено, что такой план никогда не регистрировался в органах власти, никогда и никем его разработка не инициировалась, а ксерокопия так называемого плана была размещена на сайте «Карта нарушений на выборах». Жалобы были направлены в прокуратуру.

Или вот еще пример. В ЦИК России поступила информация о том, что в структурном подразделении Газпрома в Орловской области сотрудников принуждают к голосованию, заставляют сообщать о посещении избирательного участка по определенному номеру телефона.

«Никакой вероятности того, что это происходит в Орловской области, нет, – пояснил член ЦИК России Евгений Шевченко, – потому что указанный в аудиозаписи телефон принадлежит «Газпром телеком» Вологодской области. Кроме того, руководство Избирательной комиссии Орловской области направило четырем предприятиям Газпрома, которые работают в регионе, соответствующий запрос. В двух предприятиях уже сообщили, что никакого отношения к записи не имеют».

В общем, если взять статистику по жалобам, то как отметила Элла Памфилов, из почти 100-тысячного массива обращений граждан в Центризбирком можно выделить всего 386 жалоб на возможные нарушения избирательного законодательства. Такому обвалу жалоб председатель Центризбиркома России придумала новый термин – «Фабрикация ложных фальсификаций».

Аутсайдеры выборов преуспевают в другом

Признанным лидером по организации протестных акций остаются активисты партии «Коммунисты России». Например, 7 марта СМИ Томской области писали, что доверенные лица кандидата в президенты от «Коммунистов России» заявили о начале голодовки. Аналогичные мероприятия регистрировались в течение 2017 года, в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Северной Осетии.

А в Санкт-Петербурге активисты «КР» вкупе с несколькими жителями Ямала, спецом приехавшими в северную столицу, пикетировали у Представительства другого региона - ЯНАО. Видимо, уже готовились к высадке на полуостров. И причину нашли подходящую – сложную ситуацию с аварийными домами и жилищами погорельцев региона. Теперь готовятся подобные акции и в других городах.

Свою скандальную славу «Коммунисты России» заработали еще  2016-м, когда активно использовали в своей работе технологии провокаций и «спама» жалобами в избирательные комиссии всех уровней.

К августу месяцу 2016 года соответствующие акции в работе партии набрали межрегиональный размах. 15 августа руководители отделений партий «Коммунисты России» в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях объявляли голодовку в знак протеста против отказа в регистрации на выборах в законодательные собрания этих регионов. Причиной отказа тогда стал высокий процент брака в подписных листах.

Шантаж вызвал неоднозначную реакцию ЦИК. 17 августа 2016 года Председатель ЦИК Элла Памфилова раскритиковала решение членов партии «Коммунисты России» добиваться от избиркомов нужных решений с помощью голодовок: «Представители партии «Коммунисты России» начали голодовку, более того, заявили в прессе, что на моей совести как председателя [ЦИК] эти голодовки. Хочу абсолютно твердо заявить, что никакого шантажа голодовками и ничем мы не потерпим».

Тогда ЦИК тоже уделял много времени рассмотрению жалоб, особенно в большом количестве поступавших  в Центризбирком от политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Членами ЦИК отмечалось, что в ходе рассмотрения данных жалоб Комиссия регулярно приходит к выводу в их необоснованности. В то же время работа по рассмотрению занимает значительное время и может идти в ущерб работе над изучением жалоб от других партий и кандидатов с обоснованной доказательной базой.

Ямал золотник – но дорог

В 2018 году эксперты прогнозируют повторение ситуации двухлетней давности. Скандалы начались в Томской области и на Ямале. В последнем случае проводятся пикеты, сборы подписей приезжими активистами, а в соцсетях появились сообщения о предложениях за деньги стать наблюдателем и устроить скандал на участке.

На языке «Коммунистов России» такие акции носят название «нестандартные ситуации». Люди в соцсетях рассказывают о поступающих им предложениях стать наблюдателем от кандидата партии и за денежку устраивать такие «ситуации». Такие комментарии граждан в сети, конечно, не являются стопроцентной «доказухой» - но ведь и дыма без огня не бывает.

Зато у аутсайдеров предвыборной гонки есть главная цель, например, в ЯНАО – это «управляемая скандализация выборов» – так говорят эксперты. Многие региональные отделения очень тесно аффилированы с местным бизнесом и под шумок продвигают свои собственные коммерческие интересы, далекие и от политики и от нужд людей.

И здесь, чтобы зацепиться за регион, есть очень больная для людей тема – проблемы с ветхим жильем и переселением погорельцев, пострадавших от прошлогодних пожаров. Хотя, при ближайшем рассмотрении проблемы, выясняется, что на Ямале не все так плохо и с ветхим жильем и с темой по погорельцам. Местная администрация что может, решает – ну, или, как минимум, предлагает варианты решения. Однако, местные активисты вкупе с приезжими «политтехнологами» и юристами становятся, по сути, шлагбаумом между администрацией и жителями, блокируя решение проблемы и предлагая свою помощь. И обеспокоенные граждане уже пишут письма в прокуратуру с просьбами оградить их от таких помощников.

О том, как и зачем это претворяется в жизнь на Ямале, мы расскажем в следующем материале – сегодня же можно лишь прогнозировать организацию провокаций и конфликтах на участках с участием «профессиональных скандалистов», к которым, конечно же, «Коммунисты России» де-юре никакого отношения иметь не будут. А де-факто все мы знаем, откуда ветер дует.

Среди таких «активистов» называются, например, считающий себя «ученым-инноватором» Виктор Гузь и буквально-таки вездесущий предприниматель-навальновец Александр Бондарчук – оба из Ноябрьска, в котором совсем недавно, с участием последнего, КПРФ фактически проиграло президентские выборы на Ямале.

Надо полагать, и у каждого из них есть свой интерес для участия в подобных провокациях. И ясно, что интерес сугубо денежный. «Бизнес-интересы не должны становиться поводом раскачивать общественно-политическую ситуацию в стране», – считает федеральный политолог, руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Но как не попробовать эту ситуацию раскачать, если тебе, во-первых, на выборах мало что светит, во-вторых, под эту раскачку еще можно и «бабла» срубить». Как говорится, не выиграть – так хоть нагадить. А под шумок и стать богаче. Людские интересы для «Коммунистов России» – это, похоже, просто ширма. Не более того.

Теги: Выборы фальсификации на выборах
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