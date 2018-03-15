Илья Яшин и Владимир Милов опубликовали доклад об итогах правления Владимира Путина
Оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Милов обнародовали экспертный доклад об итогах многолетнего правления Владимира Путина, который планирует быть президентом страны еще 6 лет. Доклад носит название «Путин. Итоги. 2018»
Оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Милов обнародовали экспертный доклад об итогах многолетнего правления Владимира Путина, который планирует быть президентом страны еще 6 лет. Доклад носит название «Путин. Итоги. 2018» и является продолжением серии докладов о деятельности главы государства, в подготовке которых участвовал убитый Борис Немцов.
В докладе «Путин. Итоги. 2018» говорится о провальной экономической, внутренней и международной политике Владимира Путина, которая привела к деградации страны. Авторы доклада подробно объясняют, что от правления г-на Путина выиграло только его окружение, а не народ.
«Владимир Путин убеждает общество, что возродил свердержаву. На практике же он создал мафиозное государство, которое кормит криминальную элиту, унижая при этом основную массу населения и не оставляя россиянам никакой надежды на нормальное будущее», - отмечают Илья Яшин и Владимир Милова.
В докладе говорится о том, что вначале президентства Владимира Путина доходы многих граждан действительно росли, однако затем страна столкнулась несколькими финансовыми кризисами, последний из которых продолжается до сих пор. «В итоге получается так, что благосостояние людей давно перестало улучшаться и стало стремительно откатываться назад, к уровню 2000-х», - говорится в докладе.
Обещанное развитие «высокотехнологичных секторов экономики» осталось только на словах. В действительности же Россия стала еще более зависимой от нефтегазового экспорта.
Еще одно «достижение» Путина – это полное уничтожение федерализма в России. «Регионы поставлены на колени и лишены экономической и политической самостоятельности. Все мало-мальски серьезные вопросы решаются в Москве. Губернаторы превратились в жалких просителей», - пишут авторы доклада.
Яшин и Милов пишут и о том, что в последние 20 лет в России разрослось могущество сословия чиновников и людей в погона, которые «фактически живут в другой стране». «На них не распространяются те же требования закона, что на обычных граждан, им принадлежат роскошные объекты недвижимости в элитных районах, огороженных колючей проволокой, куда обычным гражданам путь заказан. Их дети учатся в дорогих учебных заведениях, часто за рубежом. Их родственники владеют прибыльными предприятиями, получающими преференции от государства. Суды и полиция всегда принимают решения в их пользу. Все это недоступно обычным россиянам», - пишут авторы.
Из судебного произвола прямо вытекает другая беда России - это огромная армия заключенных. В стране огромное число людей сидит либо в результате неправосудных приговоров, либо за правонарушения, не связанные с особой общественной опасностью, где вполне можно было бы обойтись штрафами, конфискацией имущества, домашним арестом, исправительными работами и другими мерами.
В докладе также говорится о том, что за время правления Путина в стране практически не осталось независимых СМИ, все богатства сосредоточены в руках приближенных к президенту лиц, а за «военные авантюры за рубежом приходится платить немалую цену», так как Россия оказалась в международной изоляции.
«Путин выстроил совершенно уникальную политико-экономическую систему — в которой вся совокупность государственных институтов и проводимой ими политики подчинена, прежде всего, одной цели: обогащению узкого круга его приближенных», - резюмируют авторы доклада.