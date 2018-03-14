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Политика
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КПРФ
Юрий Дмитриев
14 марта 13:49

КПРФ наступает на те же грабли

Последний месяц предвыборной компании коммунистов на Ямале может войти в учебники по политтехнологиям в главу «Как делать не надо»

Хотели как лучше…

9 марта, город Ноябрьск, ЯНАО. Чуть больше недели до выборов. Кажется, на финишной ленточке членам партий – участниц кампании надо взвешивать каждое сказанное слово и оценивать каждый свой следующий шаг.

Скандально известный активист из города Ноябрьск Александр Бондарчук и несколько человек из актива окружного отделения партии КПРФ проводят агитационный митинг. С этим-то как раз все понятно – надо не упускать последние возможности поднабрать голосов в свою пользу. Поэтому сейчас кандидаты в президенты и их сторонники горазды обещать что угодно.

При этом всегда есть заявления, так скажет, общероссийского значения – к примеру, «Победим бедность». И есть обещания, которые можно давать в том или ином конкретном регионе. Потому что эта проблема местная – и решать ее нужно здесь. Ну, в смысле обещать решить.

И эти, пусть даже по большей части, пустые обещания – тоже нормально для предвыборной гонки. В конце концов, они говорят о том, что кандидат или его сторонники прониклись теми или иными проблемами региона.

При этом в каждом из них есть вещи, о которых не стоит даже упоминать. Что делают коммунисты-митингующие 9 марта в Ноябрьске на мероприятии, которое, как говорят, за целый час посетили аж 15 человек?

Первым делом активисты предложили провести референдум о внесении изменений в Устав города Ноябрьска, установив зарплату в 5 МРОТ местным депутатам (около 47 тысяч рублей), 25 МРОТ главе города и 20 МРОТ его заместителям, что составляет 237 225 и 189 780 рублей соответственно.

По всей стране раздаются призывы обуздать зарплаты чиновников, которые во многих регионах просто зашкаливают, даже с высоких трибун говорится о двадцати с лишним миллионах россиян за чертой бедности – а представители партии, пропагандирующей себя как самая народная, предлагают повысить зарплаты не врачам, учителям, рабочим и т.д. – а местным депутатам.

По стране ездит кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин и постоянно говорит о людях, о том, что нужно повышать уровень их жизни – а тут на тебе, на Ямале коммунисты озабочены повышением уровня жизни местных депутатов.

А вышло хуже, чем всегда

Но и это было еще не все. Среди требований активиста Бондарчука и коммунистов прозвучало вообще неслыханное - прекращение существования ЯНАО как субъекта, предложение о выводе города Ноябрьска из состава ЯНАО и присоединения к Тюменской области. А ведь это еще даже большая политическая ошибка, чем предыдущая – про депутатов.

Жители округа очень трепетно относятся отдельного субъекта. И дело не только, и даже не столько в ощущении себя ямальцами, а не тюменцами. Дело в том, что на этой основе основные налоги на имущество и прибыль организаций ТЭК не уходят из региона и служат основой создания уникального для России уровня социальной защиты.

То есть, самое ценное, что есть у местного населения – автономность, коммунисты предложил упразднить. И стать просто удаленным северным районом огромной Тюменской области с перспективой выделения средств по остаточному принципу.

Оно ведь уже само привлечение КПРФ в кампанию Бондарчука, товарища с сомнительной репутацией, который в своей жизни кого только не поддерживал, едва ли могло привлечь на сторону коммунистов новых избирателей. Бондарчука здесь знают и с не самых хороших сторон. «Ноябрьск, долго вы будете терпеть этого господина? Надо же такой бред предлагать. Это просто его пиар перед выборами. Цель – дальше. Скорее всего, в деньгах», – пишут пользователи в сети.  

«Непопулярные заявления отвернут от себя избирателей Грудинина на Ямале, людей старшего возраста, которые не приемлют радикализма и навязчивой скандальности. А именно эти технологии продвижения присущи акционизму ноябрьского предпринимателя», – утверждает эксперт, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

И если раньше в соцсетях можно было встретить такие, например, комментарии : «Да сейчас ямальцы будут голосовать за Грудинина так устали от этих единоросов особенно, ноябрьских!». То теперь, после таких заявлений, пожалуй, отвернут от коммунистов многих северян в сторону прямых конкурентов. Той же ЛДПР.

Непростой Север

Этот регион у КПРФ традиционно идет тяжело – тут бы, кажется, продумать все свои ходы. Как говорят, семь раз бы сначала отмерить. Тем более, одна из старейших партий в стране, опытный политический игрок, с тяжеловесами в составе и с директором идеального совхоза Павлом Грудининым, который, несмотря на скандалы с зарубежными счетами, смотрится в предвыборной гонке именно как кандидат, а не как актер массовки.

КПРФ во многих регионах ожидает неплохих для себя результатов. А вот на «северах» стоило бы поработать плотней. Поработали… Можно сказать, сработали в пользу конкурентов. Тем теперь просто стоит сказать, что автономия ЯНАО – это важно, а депутатам надо вдове урезать зарплату. И все – здешние голоса ваши.

Что интересно, об этот студеный край коммунисты спотыкаются не впервые. В 2016 году лидер КПРФ в регионе Елена Кукушкина не поддержала окружную акцию Ямальского отделения профсоюза работников образования и науки РФ, собиравшего подписи жителей за закрепление «северных надбавок» в Законе о Развитии Арктической зоны. А ведь, кажется, кто должен был первым поддержать такую акцию, как не самая «народная» партия»? Соответственно, на выборах в Госдуму КПРФ тогда набрала всего 6,86% против 13,34% в среднем по стране.

Кроме того, в феврале этого года в Ноябрьск приезжал экономист Юрий Болдырев, который является доверенным лицом Павла Грудинина. По словам сторонников, встреча с местными жителями прошла неудачно, так как ее посетило слишком мало людей. Кроме того, отменилась поездка Болдырева в Салехард, так как местное отделение КПРФ не смогло вовремя заказать билеты и их уже не осталось. То есть, по сути, простейший организационный вопрос – но даже его коммунисты оказались решить не в состоянии. Это многих здесь заставит подумать – а на что они вообще способны? При этом никто здесь коммунистам препятствий не чинил, палки в колеса не вставлял – так что, свои огрехи на происки конкурентов списать не удастся.

Слово – не воробей

Провал ямальских коммунистов на финишной прямой кампании, похоже, заметили и в федеральном руководстве КПРФ. «Отыграть» ситуацию попытался экс-депутат Госдумы, советник председателя ЦК партии Вячеслав Тетекин, заявивший федеральному изданию «Выбор народа»: «что касается идеи референдума о выделении Ноябрьска из состава Ямало-Ненецкого автономного округа – это вещь сомнительная. В КПРФ такая идея не рассматривалась, и, думаю, что если бы и рассматривалась, то вряд ли бы получила нашу поддержку…».

По мнению специалистов, функционер коммунистической партии, увидев, какую негативную реакцию вызвала протестная акция при участии КПРФ, решил спасти репутацию коммунистов на Севере. Однако, эксперты не уверены, что это поможет: негативные комментарии продолжают появляться.

В ямальском отделении партии коммунистов запоздало заявили, что идея, высказанная на митинге, по изменению статуса региона – это не позиция всей КПРФ. «Митинг – это свободное мероприятие, – рассказывала в СМИ первый секретарь КПРФ ЯНАО, депутат Заксобрания округа и «неудачница» выборов в Госдуму 2016-го года Елена Кукушкина. – На нем высказывают кто угодно и о чем угодно, если организатор не против. Что касается коммунистической партии, то мы к высказываниям на митинге отношения не имеем. В данном случае там были те граждане, которые поддерживают Павла Грудинина. И для нас именно это важно».

В общем, я не я – а Бондарчук, привлеченный коммунистами, вроде как выступал сам от себя. Мол, он протестный активист-одиночка – а официальным организатором того самого митинга в Ноябрьске 9 марта стала даже не КПРФ, а частное лицо – супруга Бондарчука.

Но, как говорят, слово не воробей. Оно сказано – и оно встречено ямальцами в штыки. Провал визита официального доверенного лица Болдырева, и все-таки участие коммунистов в сомнительной акции в исполнении «солиста» Бондарчука может не просто «обвалить» в последнюю предвыборную неделю рейтинг Павла Грудинина – но и дать дополнительные политические очки другим кандидатам.

Аналитики допускают, что самую большую выгоду из ошибок коммунистов для себя извлечет ЛДПР – кандидат от этой партии может воспользоваться ситуацией и обратить ее в свою пользу, в конце концов, набрав голосов больше, чем КПРФ.

Ну, а последнему месяцу кампании КПРФ в ЯНАО специалисты предрекают попадание в учебники по политтехнологиями – как пример неудачного финиша. Так оно бывает – например, в футболе. Играет команда весь матч первым номером – а на 90-й минуте из ничего забивает гол в свои ворота.

Удивляет лишь то, что КПРФ – «команда» опытная, таким ошибаться так «по-детски» не с руки. Или, может, от именитой «команды» осталась лишь узнаваемая вывеска – а выходить на «поле» там давно уже некому?

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