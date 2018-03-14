Ксения Собчак и Дмитрий Гудков создадут новую политическую партию
Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объединились с целью создания новой политической партии. О создании организации официально будет объявлено 15 марта
Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объединились с целью создания новой политической партии. О создании организации официально будет объявлено 15 марта.
«Ведомости» сообщают, что 15 марта Собчак и Гудков объявят о старте проекта на предвыборной встрече в клубе Adrenaline Stadium.
Новая политическая сила будет создана на базе действующей партии «Гражданская инициатива». Отметим, что Ксения Собчак баллотируется в президенты именно от этой партии.
На первом этапе Собчак и Гудков могут стать сопредседателями «Гражданской инициативы», а нынешний глава организации Андрей Нечаев оставит свой пост и войдет в политсовет партии. Затем партия сменит свое название.
Новая политическая партия планирует участвовать в выборах всех уровней, в том числе в выборах в Госдуму в 2021 году.