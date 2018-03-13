Супруга архангельского депутата призвала людей на выборы с помощью эротического фото
В Архангельске избирателей призывают идти на выборы президента 18 марта помощью эротического агитационного снимка. Агитационный материал был изготовлен студией создания образа JD, владелицей которой является супруга депутата областного собрания
В Архангельске избирателей призывают идти на выборы президента 18 марта помощью эротического агитационного снимка. Агитационный материал был изготовлен студией создания образа JD, владелицей которой является супруга депутата областного собрания Архангельской области Александра Дятлова.
На снимке жена депутата Юлия Дятлова и другие женщины прикрывают обнаженные тела плакатом с надписью «Мы идем на выборы».
«Нам небезразлично будущее нашей страны! Уверены, что молодежь должна участвовать в выборах, ведь именно выборы - основа формирования гражданского общества и развития демократии. Этим снимком мы хотели показать, что совершенно разные группы общества заинтересованы в том, какой будет наша страна в ближайшем будущем, творческая молодежь - не исключение», - заявила супруга депутата в интервью порталу 29.ru.
Юлия Дятлова также отметила, что модели, прикрытые плакатом, на самом деле не голые, а фотографировались в шортах и топах.