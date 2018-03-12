Меню
Политика
Турецкий вирус шагает по России
Политика
12 марта 08:11

Московская полиция изъяла весь тираж доклада Ильи Яшина «Путин. Итоги. 2018»

Московская полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который накануне президентских выборов подготовили глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов

Фото: m.gazeta.ru

Московская полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который накануне президентских выборов подготовили глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов.

Илья Яшин сообщил в Facebook, что он вместе с Владимиром Миловым должен был забрать тираж доклада на парковке одного из торговых центров столицы. В это время на паркинг прибыли сотрудники полиции, которые забрали все экземпляры.

Доклад «Путин. Итоги. 2018» продолжает традицию докладов убитого Бориса Немцова («Путин. Итоги», «Путин. Итоги. 10 лет» и «Путин. Война») и посвящен результатам деятельности Владимира Путина за 18 лет на посту президента.

Презентация доклада была запланирована на следующей неделе. Илья Яшин заверил, что мероприятие все равно состоится.

«Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют», - заявил политик.

Материалы по теме
Мэр Москвы в своем блоге рассказал, что будет голосовать за Владимира Путина
Владимир Путин сообщил о едва не сбитом самолете накануне открытия Олимпиады в Сочи
В Москве сразу после выборов состоится «победный» митинг в поддержку Владимира Путина
Сейчас на главной
Горячие новости
Подмосковье погрязло в мусоре
В минувшие праздничные выходные в подмосковных городах прошли акции против расширения полигонов ТБО и строительства мусоросжигательных заводов. Акции протеста состоялись в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске
Горячие новости
Давайте придем и поддержим его
В блоге мэра Москвы Сергея Собянина появилась запись «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?». Столичный градоначальник объяснил, почему он собирается голосовать 18 марта за Владимира Путина на президентских выборах
Горячие новости
Спасите нашу воду
Российские власти решили признать «частично недействующим» постановление «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения». Этот документ был принят Советом народных комиссаров РСФСР в 1941 году
Горячие новости
«Список Магнитского» шагает по планете
Власти Великобритании намерены внести в свой «список Магнитского» 49 российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека и коррупции. Имена фигурантов списка пока не сообщаются
Горячие новости
Самарские театралы обвинили актера Михаила Ефремова в выходе на сцену в пьяном виде
Руководство театра «Современник» пообещало разобраться в ситуации с актером Михаилом Ефремовым во время спектакля «Не становитесь чужими»
Горячие новости
У самолета Ан-26 «вырвало» закрылок
Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могли стать проблемы с закрылками. По данным специалистов, перед авиакатастрофой у самолета «вырвало» один из закрылков
Горячие новости
На страже миропорядка: бойцы ЧВК «Вагнера» помогут в освобождении Восточной Гуты
Чуть больше месяца прошло после гибели бойцов так называемой ЧВК «Вагнера» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации
Горячие новости
«Это железная причина для увольнения Слуцкого»
Политик выразил сожаление, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах в России не уходят в отставку, зато сведения, указанные в декларации о доходах, вполне могут стать поводом для лишения депутатского мандата
Горячие новости
​Подарочная карта раздора
Роспотребнадзор привлек московский универмаг ЦУМ к административной ответственности из-за жалобы клиента на нарушение прав потребителей. Поводом для разбирательства стала подарочная карта, которой клиент не смог воспользоваться
Горячие новости
Независимый наблюдатель не пройдет
Центризбирком РФ через суд лишил регистрации СМИ Алексея Навального «Левиафан». От этого издания 4,5 тысячи наблюдателей подали заявки на аккредитацию на выборы президента России.
Горячие новости
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 10 человек
В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели трех человек
Горячие новости
На месторождениях «Роснефти» и «Лукойла» нашли несанкционированные свалки
На месторождениях нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» обнаружили несанкционированные свалки буровых отходов. Ущерб предварительно оценили в 500 млрд рублей
Авторская колонка
Трави помалу
Нет у меня никаких симпатий к Сергею Скрипалю. Осудили его за шпионаж. Секреты он продавал за хорошие деньги – какие могут быть симпатии? Делать из таких людей борцов за свободу и врагов режима – это пошло и глупо. Скрипаль – плохой человек. Но за свои поступки он уже был приговорен к серьезному сроку.
Орехъ Антон
Горячие новости
Спикер Госдумы посоветовал жалующимся на домогательства журналисткам сменить работу
Вячеслав Володин назвал заявление корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой о сексуальных домогательствах попыткой дискредитировать народного избранника
Россельхозбанк
Банкир с большой дороги
Наше издание уже рассказывало о том, как руководство государственного «Россельхозбанка» загоняет перспективных заемщиков в кредитную кабалу, после чего банально отбирает самые привлекательные активы и передает их либо аффилированным структурам, либо «правильным» партнерам.
Горячие новости
В России за год число мультимиллионеров выросло на 27%
В России за минувший год на 27% выросло число мультимиллионеров (размер состояния 50 млн долларов и выше). Об этом говорится в докладе World Wealth Report
Горячие новости
Минтруда предложило штрафовать работодателей за отказ в выборе «зарплатного» банка
Министерство труда предложило штрафовать работодателей, которые нарушают право сотрудников на выбор банка для открытия «зарплатного» счета
Горячие новости
Покупая дом, сначала спроси, кто твои соседи
Строители элитного жилого комплекса «Сколково Парк для Жизни» в Московской области замуровали окна, которые выходят на коттедж вице-премьера правительства Игоря Шувалова