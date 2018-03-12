Московская полиция изъяла весь тираж доклада Ильи Яшина «Путин. Итоги. 2018»
Московская полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который накануне президентских выборов подготовили глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов
Московская полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который накануне президентских выборов подготовили глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов.
Илья Яшин сообщил в Facebook, что он вместе с Владимиром Миловым должен был забрать тираж доклада на парковке одного из торговых центров столицы. В это время на паркинг прибыли сотрудники полиции, которые забрали все экземпляры.
Доклад «Путин. Итоги. 2018» продолжает традицию докладов убитого Бориса Немцова («Путин. Итоги», «Путин. Итоги. 10 лет» и «Путин. Война») и посвящен результатам деятельности Владимира Путина за 18 лет на посту президента.
Презентация доклада была запланирована на следующей неделе. Илья Яшин заверил, что мероприятие все равно состоится.
«Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют», - заявил политик.