Супермаркеты, заправки и кинотеатры подключили к повышению явки избирателей на выборах
Российские магазины, автозаправочные станции, кинотеатры, банки и другие организации по просьбе Центризбиркома подключились к повышению явки избирателей на выборах президента России. Так, сеть супермаркетов «Магнит» стала призывать граждан прийти на выборы и проголосовать.
Российские магазины, автозаправочные станции, кинотеатры, банки и другие организации по просьбе Центризбиркома подключились к повышению явки избирателей на выборах президента России.
Так, сеть супермаркетов «Магнит» стала призывать граждан прийти на выборы и проголосовать. Соответствующие призывы печатаются на чеках магазинов, а на кассах продают пакеты с логотипом избирательной кампании. На АЗС «Лукойл» автомобилистам также выдают чеки с призывом принять участие в президентских выборах 18 марта.
В сети ресторанов быстрого питания Burger King табло электронного заказа напоминает посетителям о президентских выборах, а в сети кинотеатров «5 звезд» перед показом фильмов крутят ролики с призывом проголосовать.
«Сбербанк-онлайн» и сайт Сбербанка рекламируют сайт «Госуслуги», где участок для можно выбрать участок для голосования. Принять участие в выборах также приглашают банкоматы «ВТБ 24». Кроме того, логотип выборов появился на одноразовых билетах в московском метрополитене.
Помимо этого, звезды социальной сети Instagram в своих аккаунтах говорят о важности участия в президентских выборах и советуют своим подписчикам 18 марта выполнить свой «гражданский долг».
Власти подключили к борьбе за явку избирателей различные организации и популярных людей в связи с кремлевским планом переизбрать Владимира Путина на четвертый срок при явке не менее 70%.