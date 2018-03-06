Руководство «Роснефти» собирает информацию о том, пойдут ли сотрудники на выборы президента
В госкомпании «Роснефть» решили выяснить, собираются ли сотрудники голосовать на выборах президента России 18 марта. Руководство компании также намерено собрать информацию о том, на каких конкретно избирательных участках будут голосовать работники
В госкомпании «Роснефть» решили выяснить, собираются ли сотрудники голосовать на выборах президента России 18 марта. Руководство компании также намерено собрать информацию о том, на каких конкретно избирательных участках будут голосовать работники.
Один из сотрудников московского офиса «Роснефти» сообщил телеканалу «Дождь», что 2 марта руководство компании собрало всех начальников управлений и поручило им собрать сведения о том, кто на каком участке будет голосовать 18 марта и с каким количеством родственников придет на выборы.
Начальники управлений собирают со своих подчиненных данную информацию в письменном виде.
Еще два сотрудника государственной компании подтвердили эту информацию. По словам одного из них, отдел кадров одной из «дочек» разослал письма с рекомендацией сотрудникам проголосовать на выборах 18 марта и рассказом о возможности прикрепиться к избирательным участкам с помощью сервиса «Госуслуги». Командировочные сотрудники должны сообщить в отдел кадров о прикреплении к определенным участкам по месту пребывания.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался прокомментировать данную информацию по существу. «Когда вы собираете по помойкам разный мусор, к нам не обращайтесь, самостоятельно по помойкам шарьте», - заявил г-н Леонтьев «Дождю».
В движении «Голос» назвали действия «Роснефти» незаконными и напомнили, что в обязанности работодателя не входит контроль за участием своих подчиненных в выборах.
Такое рвение со стороны государственной компании по поводу участия сотрудников в голосовании объясняется планом Кремля переизбрать Владимира Путина на новый президентский срок при явке избирателей не менее 70%.