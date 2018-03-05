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05 марта 14:42
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Кричалки в поддержку

Поручили сходить на митинг в поддержку.

– Вы, – сказал мне зампред, – человек старой закалки, еще при Советском Союзе на мероприятиях кричали. Давайте и на нашем митинге поработайте. Только согласуйте со мной свои кричалки, вопрос тонкий...

– Понял, – сказал я, как обычно. – И пошел готовить кричалки.

Написал штук 15, наверное, – и снова к зампреду.

Он посмотрел, сверил со своими бумажками, говорит: – Класс! Вот что значит советская школа. – Но все-таки три кричалки вычеркнул.  – Это, – говорит, – очень уж по-мирному, а мы должны им свою мощь показать. – И потряс своим маленьким кулачком.

– Понял, – сказал я, – и пошел в субботу на митинг.

Ну, а там, в строгом соответствии, начал кричать. Смотрю, народу нравятся мои кричалки,  оглядываются на меня, хохочут, какая-то девица даже уши зажала… – Тогда я еще больше жару поддал…

Тут прорывается ко мне какой-то тяжеловес и говорит: – Ты чего так орешь, папаша, давай потише, а то людей распугаешь…

Я: – Молодой человек, не вам меня учить. Я еще при Брежневе кричал: «Да здравствует Центральный комитет…», «Народ и партия едины», – наверное, знаю, как это делать…

Он меня в охапку, зажал рукой рот и потащил в какой-то автобус, там у них вроде как штаб. Говорит главному: – Вот привел крикуна, так громко орет, что весь звук забивает… Люди смеются.

– А по содержанию? – спрашивает настороженно тот.

– По содержанию вроде вопросов нету.

– Ну-ка повторите, что вы кричали, – приказал мне их главный.

Я повторил. – Да всё согласовано, – успокаиваю я его. – И называю свою организацию и фамилию зампреда.

– А теперь, – говорит, – крикните, как вы кричали. Громкость покажите.

Я крикнул. У него аж очки с носа слетели.

– Да вы чего творите, дядя?!

– Я так всегда кричал, меня поэтому и ценили. Это же, – говорю, – митинг, а не немое кино. Здесь голосом брать нужно... – И уже с политическим намеком: – Я же в поддержку кричу, а не против. Не хотите, не надо…

Он звонит нашему зампреду: – Ты чего каких-то разбойников присылаешь?! Орет, как бешенный.   Ты хоть сам слышал? – И передает мне мобильный.

Зампред говорит: – Вы чего меня подставляете? Неужели трудно кричать, как положено.

Я (обиженно):  – Я могу вообще не кричать, раз не нравится.

Он: – Нравится, кричите только тише. 

– Понял, – сказал я, как всегда, и пошел кричать тише. Но эффект был, конечно, уже не тот. На меня даже никто не обернулся.

А через неделю вдруг звонит этот главный из штаба и просит придти, обсудить дальнейшее сотрудничество. Говорит: – Напряг нарастает, вы нам можете понадобиться.

Значит, все-таки осознали, технологи хреновы, что поддерживать надо на полную громкость.

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