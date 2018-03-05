Средняя зарплата российского чиновника в 2017 году составила 118 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудников федеральных органов власти в 2017 году выросла на 2,7%. Для сравнения, средняя зарплата в России в 2017 году составила 39 тысяч рублей, а в Москве – почти 95 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудников федеральных органов власти в 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в России в 2017 году составила 39 тысяч рублей, а в Москве – почти 95 тысяч рублей.
По данным Росстата, самые высокие зарплаты среди чиновников в прошлом году были в аппарате правительства - 227,2 тысячи рублей. Средняя зарплата в администрации президента составила 217,4 тысячи рублей, а в Счетной палате - 180,7 тысячи рублей.
Сотрудники Федерального агентства по печати зарабатывают в среднем 59,8 тысячи рублей. В Федеральном агентстве по недропользованию средняя зарплата составляет 60,2 тысячи рублей, а в Федеральном агентстве по туризму - 61,3 тысячи рублей.
Самыми быстрыми темпами в прошлом году увеличивались зарплаты в Следственном комитете (рост составил 33%), в Федеральном агентстве по делам национальностей (22%) и Федеральной службе судебных приставов (18%), сообщает «КоммерсантЪ».
В то же время зарплаты чиновников Федерального агентства научных организаций сократились на 7,5%, Федерального лесного агентства – на 7%, а Центральной избирательной комиссии – на 7%.
Реальные доходы россиян, которые не работают в федеральных госорганах, упали на 1,7% против падения на 5,8% по итогам 2016 года.