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Политика
01 марта 00:16

Студентов массового сгоняют на выборы президента ради повышения явки

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге аудиозапись, сделанную одним из учащихся техникума. На записи педагог говорит студентам, что они обязательно должны прийти голосовать

Фото: davydov.in

Региональные власти по традиции пытаются выполнить план по явке избирателей на выборах за счет студентов и сотрудников бюджетных организаций. Так, в Бурятии студенты республиканского информационно-экономического техникума в Улан-Удэ пожаловались, что их насильно сгоняют на избирательные участки 18 марта.

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге аудиозапись, сделанную одним из учащихся техникума. На записи педагог говорит студентам, что они обязательно должны прийти голосовать, а тех, кто не явится на избирательный участок, будут «искать по городу и приводить за шкирку».

«Этот вопрос не обсуждается. Я буду стоять со списком и буду крыжить (отмечать) вас. Если кто-то не придет, я поеду по городу Улан-Удэ, за шкирку сюда буду приводить. Поверь, это доставляет мне удовольствия столько же, сколько и вам», - заявила женщина-педагог.

При этом женщина говорит о важности именно явки на участки, а голосовать они могут за кого угодно, хоть «в крестики-нолики играть на бюллетене».

Судя по всему, указание «сгонять студентов» на выборы поступило в учебное заведение от представителей региональной администрации. «Ситуация сложилась следующим образом. Когда в 2017 году мы голосовали за главу Бурятии, явка на выборах была 70%, и сейчас глава республики ставит перед нами задачу. Ну, то есть, как так выборы президента, а явка будет низкой», - говорится в записи.

Комментарий у руководства бурятского техникума взять не удалось. По указанному на сайте номеру автоответчик говорит, что на время подготовки к выборам «услуги связи ограничены».

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