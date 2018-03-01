Студентов массового сгоняют на выборы президента ради повышения явки
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге аудиозапись, сделанную одним из учащихся техникума. На записи педагог говорит студентам, что они обязательно должны прийти голосовать
Региональные власти по традиции пытаются выполнить план по явке избирателей на выборах за счет студентов и сотрудников бюджетных организаций. Так, в Бурятии студенты республиканского информационно-экономического техникума в Улан-Удэ пожаловались, что их насильно сгоняют на избирательные участки 18 марта.
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге аудиозапись, сделанную одним из учащихся техникума. На записи педагог говорит студентам, что они обязательно должны прийти голосовать, а тех, кто не явится на избирательный участок, будут «искать по городу и приводить за шкирку».
«Этот вопрос не обсуждается. Я буду стоять со списком и буду крыжить (отмечать) вас. Если кто-то не придет, я поеду по городу Улан-Удэ, за шкирку сюда буду приводить. Поверь, это доставляет мне удовольствия столько же, сколько и вам», - заявила женщина-педагог.
При этом женщина говорит о важности именно явки на участки, а голосовать они могут за кого угодно, хоть «в крестики-нолики играть на бюллетене».
Судя по всему, указание «сгонять студентов» на выборы поступило в учебное заведение от представителей региональной администрации. «Ситуация сложилась следующим образом. Когда в 2017 году мы голосовали за главу Бурятии, явка на выборах была 70%, и сейчас глава республики ставит перед нами задачу. Ну, то есть, как так выборы президента, а явка будет низкой», - говорится в записи.
Комментарий у руководства бурятского техникума взять не удалось. По указанному на сайте номеру автоответчик говорит, что на время подготовки к выборам «услуги связи ограничены».