Тверской суд рассмотрит административное дело Алексея Навального 5 марта
Алексей Навальный был задержан 28 января во время акции в поддержку «забастовки избирателей». В отношении политика был составлен протокол о повторном нарушении правил проведения митинга, однако суд до сих пор не рассмотрел его дело
Фото: navalny.feldman.photo
Тверской суд Москвы рассмотрит дело об административном правонарушении Алексея Навального 5 марта. Заседание состоится в 10:30 по московскому времени.
Алексей Навальный был задержан 28 января во время акции в поддержку «забастовки избирателей». В отношении политика был составлен протокол о повторном нарушении правил проведения митинга, однако суд до сих пор не рассмотрел его дело.
Алексею Навальному грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей и административный арест на 30 суток.
Оппозиционер предполагает, что суд по его делу затягивается специально, чтобы его административный арест пришелся на выборы президента России. Таким образом, считает Навальный, Кремль хочет его «нейтрализовать» на время голосования.