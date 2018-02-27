Депутатов от «Единой России» обязали привести на выборы по 20-50 избирателей
Членов «Единой России» в рамках проекта «Мегаполис» по повышению явки на выборах президента обязали привести на участки для голосования от 20 до 50 избирателей. Проект «Мегаполис» реализуется в городах-миллионниках
Членов «Единой России» в рамках проекта «Мегаполис» по повышению явки на выборах президента обязали привести на участки для голосования от 20 до 50 избирателей. Проект «Мегаполис» реализуется в городах-миллионниках.
Каждый член «Единой России» вне зависимости от своего статуса обязан привести на избирательные участки несколько десятков человек. Например, депутат сельсовета от партии власти должен обеспечить явку 20 избирателей, а депутат Законодательного Собрания – уже 50 избирателей.
Источник «Коммерсанта» в партии сообщил, что единороссы не смогут отделаться простой сдачей списка с произвольными данными избирателей, так как людей из списка будут обзванивать с вопросом, действительно ли его включил в список представитель партии власти.
Для отдельных регионов высчитан так называемый коэффициент мобилизации с учетом количества членов «Единой России» на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» будет применять на президентских выборах схему «один плюс 10», которая использовалась во время думской избирательной кампании в 2016 году. Согласно этой схеме, один член партии должен был привести на избирательный участок 10 человек.