На Урале бизнесмен развесил в своих магазинах листовки о печальных итогах правления Путина
В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции провели рейд в магазинах, в которых были размещены листовки с информацией о том, чем обернулись для их города 18 лет президентства Владимира Путина. Листовки разместил владелец магазинов
В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции провели рейд в магазинах, в которых были размещены листовки с информацией о том, чем обернулись для их города 18 лет президентства Владимира Путина. Листовки разместил владелец магазинов.
Сотрудники полиции сорвали со стен антипутинские листовки. Причем в некоторых случаях была повреждена внутренняя отделка помещений магазинов, сообщает Znak.cоm со ссылкой на владельца Николая Коршунова.
В листовках «Путин в цифрах» и «Уфалей в цифрах» перечислены промышленные и социальные объекты, которые за последние 18 лет либо вовсе прекратили существование, либо оказались на грани выживания. Таких предприятий в городе оказалось около 40.
После визита полицейских Николай Коршунов снова повесил листовки в своих магазинах. Он отказывается считать их агитацией против кандидата в президенты Владимира Путина.
Во время предвыборной кампании в Госдуму в 2016 году Коршунов в своих магазинах размещал листовки с информацией о деятельности партии «Единая Россия». В полиции тогда заявили, что данные листовки могут побудить избирателей голосовать против партии власти, однако мировой суд огда встал на сторону владельца магазина.