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Политика
26 февраля 12:47

На Урале бизнесмен развесил в своих магазинах листовки о печальных итогах правления Путина

В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции провели рейд в магазинах, в которых были размещены листовки с информацией о том, чем обернулись для их города 18 лет президентства Владимира Путина. Листовки разместил владелец магазинов

В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции провели рейд в магазинах, в которых были размещены листовки с информацией о том, чем обернулись для их города 18 лет президентства Владимира Путина. Листовки разместил владелец магазинов.

Сотрудники полиции сорвали со стен антипутинские листовки. Причем в некоторых случаях была повреждена внутренняя отделка помещений магазинов, сообщает Znak.cоm со ссылкой на владельца Николая Коршунова.

В листовках «Путин в цифрах» и «Уфалей в цифрах» перечислены промышленные и социальные объекты, которые за последние 18 лет либо вовсе прекратили существование, либо оказались на грани выживания. Таких предприятий в городе оказалось около 40.

После визита полицейских Николай Коршунов снова повесил листовки в своих магазинах. Он отказывается считать их агитацией против кандидата в президенты Владимира Путина.

Во время предвыборной кампании в Госдуму в 2016 году Коршунов в своих магазинах размещал листовки с информацией о деятельности партии «Единая Россия». В полиции тогда заявили, что данные листовки могут побудить избирателей голосовать против партии власти, однако мировой суд огда встал на сторону владельца магазина.

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