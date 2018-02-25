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Павел Юрьев
25 февраля 13:47

Политическое безделье, пиар и бизнес-схемы

Как долго Пайкин будет мучить Брянщину?

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Любые деньги за доброе имя

В последнее время депутат Госдумы от Брянской области миллиардер Борис Пайкин приобрел странную популярность в некоторых областных СМИ. Областные издания уделяют пристальное внимание «народному избраннику» после его поездки по Брянщине, прошедшей в начале февраля в рамках региональной недели. С тех пор прошло уже полмесяца, однако давно минувшие мероприятия с участием Бориса Романовича некоторые источники до сих пор подают как «горячие новости».

Что удивительно, делают такие вещи СМИ, которые в регионе занимают не последнее место в информационном пространстве. Например, накануне региональный телеканал «Брянская губерния» выдал репортаж о поездке Бориса Пайкина в Выгоничский район от 3 февраля за актуальное событие. Местные СМИ много писали об областном турне депутата в региональную глубинку, что называется, «по горячим следам».   

Вот только с подачи местного телевидения неактуальные сюжеты почему-то превращались в «свежие». Например, мероприятие, состоявшееся 3 февраля, с подачи редакции стало вдруг событием от 14 февраля – именно так указано в подписи к ролику на ютуб-канале «Брянской губернии». Для человека, не сведущего в депутатских делах, столь фривольное обращение с информацией может действительно создать у читателя или зрителя иллюзию бурной деятельности парламентария. При этом списать запоздалую выдачу информации (лишь через 11 дней) на одну только забывчивость журналистов невозможно, так как в самом видеосюжете реальные календарные сроки поездки депутата умалчиваются. Вот и получается, что Борис Пайкин как будто вчера посетил Брянскую область.

Складывается впечатление, что журналисты сознательно пошли на имитацию «бурной деятельности» депутата, выдав единственный, хоть и устаревший, сюжет с его участием в Брянской области за актуальную новость. Таким образом, вероятно, и поддерживается медийный миф об активном участии петербуржца Бориса Пайкина в жизни чуждого ему региона.

Правда, такая навязчивая пиар-кампания вряд ли пойдет на пользу депутату, имя которого оказалось на первых полосах сайтов, снискавших дурную славу сайтов для взрослых. Чего только стоит главная рекламная площадка Бориса Пайкина – сайт Брянск Today, недавно оказавшийся в центре скандала из-за распространения информации о «секс-тренингах для прекрасных дам».

Трудно достоверно определить, что это – неразборчивость команды Бориса Романовича на местном информационном поле или следствие формального подхода к исполнению региональных обязанностей? Однако очевидно одно – Борис Пайкин решил стать «своим» для Брянщины и потому решил заполонить все местные информационные и новостные площадки. Ведь реальных дел для обретения популярности среди жителей региона у депутата, снискавшего дурную славу за свою «неэффективность», нет.    

Но удивляет другое. Понятное дело, что деньги для любого СМИ важны – но доброе имя важно не меньше. Сегодня Пайкин оплатил кому-то что-то и ушел, забыв про всех. А средства массовой информации в регионе остались. Тогда к чему весь этот депутатский «переполох»?

Посидел в депутатах – хочу в губернаторы?

В области нашлись люди, которые не побоялись открыто высказать свои предположения на этот счет. Накануне в Сети появилось видео-интервью с Александром Куприяновым. Будучи известным общественным и политическим деятелем Брянска, в минувшем году Куприянов выдвигался на довыборах в Госдуму от партии КПРФ, однако проиграл «с разгромным счетом» кандидату от ЛДПР Борису Пайкину.

В этом видео Куприянов подробно рассказывает о нарушениях со стороны Пайкина в ходе той компании, и делает свои предположения касательно мотивов, сподвигших бизнесмена на эту эскападу.

«Какие цели преследовал этот поход в Государственную думу – возможно, это защита каких-то бизнес-интересов, либо, наоборот, построение каких-либо бизнес-структур…» - предположил коммунист.

Также Куприянов высказал опасения в том, что политические амбиции Пайкина отнюдь не ограничиваются законодательной властью. Не исключено, что он предпримет попытку пробиться и во власть исполнительную.

«Была версия, что вот этот его депутатский поход – это всего лишь ступенька к тому, чтобы, возможно, прийти в Брянскую область, чтобы уже руководить регионом как губернатор».

То, что в подобном случае нынешнему депутату Госдумы нужно будет «подвинуть» с места своего ближайшего брянского соратника, действующего губернатора Александра Богомаза, – очевидный факт. И Куприянов не единственный, кто открыто об этом говорит.

Политик и общественный деятель Сергей Маслов довольно жестко высказывался о том, что Пайкин «уже сейчас вынашивает идею стать очередным губернатором на земле Брянской». В пользу данной версии также говорит тот факт, что и Юрий Лодкин, и Николай Денин, и непосредственно Александр Богомаз в свое время были депутатами Госдумы, прежде чем прийти к губернаторству.

Так что нынешнему главе региона следует проявить большую осмотрительность в отношении своего пока еще соратника. В 2019 году в Брянском регионе будут проходить выборы губернатора. И если Борис Романович и там задействует наработанные в ходе думской кампании связи в городской и областной администрациях, то Богомаз рискует оказаться выброшенным за борт. Даже несмотря на то, что сам в свое время способствовал приходу Пайкина в брянскую политику.

За эту версию может говорить и тот факт, что после новогодних праздников вдруг в отставку ушел вице-губернатор Михаил Кобозев – старейший представитель региональной номенклатуры, проработавший при шести губернаторах. В СМИ уже появились слухи о том, что за отставкой Кобозева может стоять фигура Пайкина, который таким образом зачищает региональную власть для собственных ставленников.

Брянщина его интересует исключительно как приложение к своему бизнесу, связанному со скупкой и сдачей в аренду недвижимости под крышей компании Fort Group. Для этого ему нужны «свои люди» в местной администрации, для чего, очевидно, и был отстранен от дел Михаил Кобозев - так считает воронежский эксперт Владимир Киреев.

Политолог напомнил, какую «серую схему» бизнесмен провернул в родном Петербурге во время летней кампании 2016 года на выборах в Госдуму. Борис Пайкин вступил в ЛДПР всего за несколько месяцев до своего выдвижения, однако десантировал в партию двух своих доверенных лиц. Вторую должность в петербургском отделении партии занял его племянник Станислав Пайкин, а представителем ЛДПР в городской избирательной комиссии стал юрист Fort Group Валентин Пахомов, возглавляющий также несколько дочерних фирм компании.

Очевидно, что в Брянской области Борис Пайкин также готовится организовать подобные схемы, «попахивающие» коррупцией и экономическим криминалом. По мнению политолога, стиль депутата-миллиардера грозит ввергнуть регион в «лихие 90-е», для которых особенно характерно сращивание бизнеса, политики и криминала.

Не исключено, что впоследствии понадобится даже вмешательство правоохранительных органов, чтобы установить истинные причины отставки вице-губернатора Кобозева. Ведь как-то странно питерский миллиардер одержал победу в чуждом для себя регионе, а после его избрания депутатом Брянскую область захлестнул кадровый голод.

А еще появился в регионе «голод» на информационную правду. Того же Куприянова, критиковавшего Пайкина, круто взяли в оборот отдельные местные СМИ. Уже упоминаемый нами интернет-ресурс «Брянск Today» подозревается в оплаченной массированной информационной атаке на него. С начала февраля (как раз начало нынешней активности Пайкина в регионе) издание опубликовало несколько различных статей резко негативного характера, посвященных политику и видеоблогеру.

Эти февральские статьи об Александре Куприянове на «Брянск Today» имели сильно негативный тон. Такое пристальное внимание издания к одному из руководителей обкома КПРФ и он сам, и в социальных сетях связывают с ранее появившейся в СМИ информацией о том, что «Брянск Today» публикует заказные статьи для депутата Бориса Пайкина.

«Меня предупреждали, что если я буду вести активную избирательную кампанию против Пайкина в Госдуму, то меня будут всячески дискредитировать» - признает Куприянов, тем не менее, не переставая критиковать своего оппонента.

Да и если уж на то, деятельность Бориса Пайкина часто подвергается критике как со стороны экспертного сообщества, так и от лица жителей вверенного ему региона. Однако депутат не выходит на прямой диалог со своими оппонентами, очевидно предпочитая использовать не совсем бескорыстные СМИ. При этом реальные результаты депутатской работы Бориса Пайкина в регионе не представлены.

Бизнес-дела и политическое безделье

Хорошо, давайте мы сами попробуем посмотреть на эти результаты. И не только по Брянщине. Хотя и без нее не обойтись. Например, в конце лета прошлого года, когда господин Пайкин еще только выторговывал себе в регионе мандат депутата Госдумы, зампреда центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей  Малинкович потребовал генеральную прокуратуру проверить миллиардера на предмет нарушения закона.

По его мнению, Пайкин не имел права выдвигаться кандидатом в депутаты, поскольку является действующим владельцем оффшорной фирмы на Британских Виргинских островах.

Кандидат-коммунист написал по этому поводу официальное заявление в надзорный орган. "Можно предположить, что к участию в выборах члена Государственной думы РФ допущен гражданин, имеющий финансовые активы за рубежом, что, на наш взгляд, представляет угрозу для национальной безопасности РФ", — заявлял тогда господин Малинкович.

А ведь еще ходили разговоры о разгуле коррупции во время его работы советником губернатора северной столицы Владимира Яковлева, а так же в Северо-Западном управлении Росавтодора. Да и деятельность в кресле гендиректора ООО «Газпром», особенно по сочинским объектам, как говорят, была на грани фола.            

Почему все это говорится в качестве лишь предположений? Суть в том, что из интернета странным образом стала пропадать любая информация, которая касается негатива в отношении Бориса Пайкина.

Опять же кое-кто поговаривает, что информация эта просто убивается нанятыми бизнесменом хакерами. Зато ни от кого не скрывается, что депутат и бизнесмен – большой любитель футбола и даже возглавлял федерацию этого вида спорта в Ленобласти. Правда, лучше бы этого не делал По мнению местных болельщиков он просто похоронил футбольный клуб Тосно, который, по слухам, его «Fort Group» намеренно подводит к банкротству как «неликвидный актив».

Хотя, казалось бы, зачем ему клуб из Ленинградской области, где он когда-то с треском провалил выборы, если можно теперь помочь «родному» брянскому «Динамо»? Да что одно «Динамо»!

Еще в 2017 году он в рамках предвыборной кампании не единожды заявлял, что если Брянская область его поддержит, то после получения мандата чиновник начнёт развивать в регионе детский спорт и возьмёт на себя вопросы по финансовому обеспечению местного футбольного клуба «Динамо».

Область поддержала, однако депутат про обещания забыл. А когда буквально на днях ему об этом напомнили во время выступления «Динамо» в преддверии открытия первенства ПФЛ, он заявил, что возрождать славу ФК «Динамо» нужно не деньгами, а созданием профессиональных детских секций, на которые, разумеется, денег так и не выделил.

При этом Борис Пайкин из любой воды продолжает выходить сухим. Например, на любой вопрос относительно поддержки футбольных команд заявляет – я ничего не гарантировал, а потому призвать к ответственности меня не получится.

И тут становится понятным, почему Центр политических технологий назвал Бориса Пайкина «малоэффективным депутатом» – этот человек заботится только о собственном благосостоянии и плевать хотел на человеческие судьбы, плотно сплетённые со спортом сразу двух регионов Российской Федерации.

Как могут брянцы доверить свой регион пришлому человеку, которого еще вдобавок ко всему подозревают и в самопиаре на больном ребенке? Речь идет об оказании материальной помощи семье двухлетней девочке, нуждающейся в срочной операции по пересадке печени. Парламентария обвиняют в распространении якобы недостоверной информации о том, что он оказал необходимую поддержку. Брянские СМИ пишут, что личный вклад в дорогостоящее лечение ребенка депутат сделать не поспешил.

А свое обещание помочь 2-летней Даше Гудиной, которой требуется операция по трансплантации печени, Борис Пайкин дал практически сразу после довыборов в Государственную думу в сентябре прошлого года.

Не лечение девочки в бельгийской клинике требовалось 8 млн. руб. На официальном сайте депутата в разделе «благотворительная помощь» была размещена информация о том, что он оказал помощь в сборе средств на операцию девочки. «В рамках помощи в изыскании спонсоров для оказания материальной помощи семье, в адрес АО “Газпром газораспределение Брянск” было направлено обращение об оказании возможной финансовой помощи семье Гудиных в рамках благотворительной деятельности, являющейся одним из принципов социальной ответственности крупнейшей нефтегазовой компании России.

В начале декабря материальная помощь для проведения операции юной жительнице Брянской области была перечислена на расчетный счет ее родителей», – говорится на сайте депутата. О личном участии миллиардера в судьбе девочки – ни слова.

Почему? Да потому, что родители малышки, как и представитель фонда «Жизнь как чудо» Юлия Гиняева, утверждают, что никакой финансовой помощи от депутата не поступало.

В аппарате парламентария помощники сообщили, что обращение от родителей девочки в адрес депутата было, и, более того, по нему была проделана посильная работа. Пайкин обратился в НИИ Склифосовского, откуда ему пришел исчерпывающий ответ. В документе, в частности, говорится о том, что «Институт не оказывает медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, малолетним детям». В НИИ Склифосовского рекомендовали родителям обратиться в специализирующиеся на такого рода лечении детские клиники.

То бишь, на просьбу родителей больного ребенка помочь деньгами депутат и просто очень богатый человек сделал две вещи: послал запрос в абсолютно не профильное НИИ и попросил проявить благотворительность от АО “Газпром газораспределение Брянск”. И все. Лично он девочке не помог ни рублем.

По информации местных СМИ АО перечислило на счет родителей больной девочки порядка 2 млн. руб.

Но заслуги в этом самого Пайкина нет никакой. Ее, этой заслуги, на брянской земле у Пайкина вообще нет. Если бы не биллборды с его изображением да информационные «поэмы его славного имени» от отдельных местных СМИ, на Брянщине фамилию Пайкина даже никто бы и не знал.

Хотя, разве это может быть помехой для губернаторских амбиций или претворения в жизнь бизнес-идей простого российского миллиардера? А то, что тебя плохо знают жители области – да пустяк какой. Проплачивай проект под названием «Мое доброе имя» и местные СМИ распиарят тебя так, что ты сам собой поневоле начнешь гордиться.

Ну, а то, что порой выдают желаемое за действительное, а новости с «бородой» выдают за «горячие» - так это, видимо, от переизбытка чувств. Гора денег, падающая с «неба», очень многие мозги размягчает… Но все равно, ребята, может, обойдемся на Брянщине без Пайкина?

Иначе потом разгребать, как соседям-орловчанам после последнего губернатора Потомского, который перед Орлом тоже пытался осесть на Брянщине, а получив отворот-поворот, все-таки покомандовал на Орловщине. А теперь, спустя несколько месяцев после долгожданной отставки Потомского, в регионе пытаются найти – куда же делись из бюджета 3 миллиарда рублей?

Не настолько богата Брянская область, чтобы дарить «варягам» такие деньги. Да и становиться вотчиной пришлого богача Брянщине едва ли интересно. Тут говорят так - пусть плохонький да свой. О ком это мы? Да о любом, кто был на местном «королевском троне» за последние годы.

Кто-то из них пишет на пенсии мемуары, кто-то сидит – причем, в прямом смысле, а кто-то еще рулит. Но, похоже, что его уже подпирают. И, как всегда, питерские… Наверное, равняются на кого-то… Только… причем тут Брянщина?

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