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Политика
21 февраля 10:58

Московские власти потратят на украшение избирательных участков 50 млн рублей

Московские власти потратят 50 млн рублей из городского бюджета на украшение избирательных участков к выборам президента России. Участки для голосования будут украшены воздушными шарами, гирляндами, а также информационными баннерами

Фото: regnum.ru

Московские власти потратят 50 млн рублей из городского бюджета на украшение избирательных участков к выборам президента России. Участки для голосования будут украшены воздушными шарами, гирляндами, а также информационными баннерами. На подходах к участкам разместят указатели.

Районные управы разместили на сайте госзакупок заказы на торжественное оформление избирательных участков на общую сумму 50 млн рублей. Больше всего на воздушные шары и гирлянды потратит Южный административный округ Москвы – 9,75 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Управа района Сокольники приложила к техническому заданию дизайн оформления участков. Так,  в заявке говорится, что на зданиях участков необходимо разместить 6-метровые растяжки с логотипом выборов, а вход украсить арками из красных, белых и синих шаров. Внутри участка расположится баннер 3,5×2,5 метра с логотипом выборов (предполагается, что на его фоне будет сидеть избирательная комиссия) и будут летать шарики. Также на участке планируется разместить синий фотостенд 2×3 метра с надписью «Мы выбрали президента», чтобы любой желающий мог сфотографироваться на его фоне.

Ранее Кремль в целях повышения явки поручил региональным чиновникам сделать из выборов праздник для граждан. На избирательных участках будут проводиться конкурсы, ярмарки, концерты и спортивные состязания.

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