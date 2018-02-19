Председателя ЦИК попросили добровольно уйти в отставку из-за незнания законов
Бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев обвинил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в некомпетентности и незнании законов. Лебедев, который в избирком был назначен по инициативе Памфиловой, предложил ей уйти в отставку
Бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев обвинил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в некомпетентности и незнании законов. Лебедев, который в избирком был назначен по инициативе Памфиловой, предложил ей уйти в отставку с занимаемого поста.
Александр Лебедев опубликовал в Facebook целое письмо в адрес главы Центризбиркома, в котором подробно рассказал о ее ошибках, «вызывающих гомерический смех» у профессиональных юристов.
«Вы неоднократно заявляли про нарушения на выборах и что "отмените результаты в случае подтверждения нарушений". Но Вы же должны знать, что ни Вы, ни ЦИК не вправе отменить итоги выборов (как сами потом заявляли при ускоренном подведении итогов выборов в Госдуму 2016 г. и отвечая про Саратов, Алтай, Дагестан, Питер, Челябинск и тд), а отменяет их суд», - отметил Александр Лебедев.
Экс-член челябинского облизбиркома обвинил Памфилову в том, что она назначила на важные должности вместо профессионалов людей без опыта работы в избирательной системе. В их числе - исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков и и.о. директора Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК (РЦОИТ) Оксана Дуданец.
С момента своего назначения председателем ЦИК Элла Памфилова неоднократно говорила, что «не сильно» разбирается в избирательном законодательстве. По мнению Лебедева, за два гола ситуация не сильно изменилась. «Вы должны подавать пример членам нижестоящих избирательных комиссий и знать законодательство исключительно четко. (…) Если Вы не разбираетесь в законодательстве - уйдите, пусть ваши места займут те, кто его знает, и будет получать зарплату в полмиллиона рублей в месяц за «тяжелый труд»!», - считает Александр Лебедев.
Кроме того, автор письма предложил Памиловой, Лескову и Дуданец публично и в присутствии журналистов и экспертов пройти тестирование, предназначенное для членов участковых и территориальных избирательных комиссий и ответить на вопросы по законодательству.
«Элла Александровна, Вы действительно настолько некомпетентны и не знаете законодательство или потеряли на данной должности совесть, от слова «совсем»?», - добавил Александр Лебедев.