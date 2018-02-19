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Политика
19 февраля 00:34

«Зачистка» в Дагестане может обернуться арестами федеральных чиновников

Массовые проверки и аресты чиновников в республике Дагестан могут обернуться уголовными делами против федеральных государственных служащих. В настоящее время следствие устанавливает получателей «откатов»

Массовые проверки и аресты чиновников в республике Дагестан могут обернуться уголовными делами против федеральных государственных служащих. В настоящее время следствие устанавливает получателей «откатов» из Дагестана в федеральном центре.

Генеральная прокуратура выявила в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки скрытых преступлений. Замгенпрокурора Иван Сыдорук сообщил, что коррупция в республике приобрела системный характер.

Напомним, ранее были арестованы врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов. Им инкриминируют мошенничество на 100 млн рублей, выделенных республике на социальную сферу и инвестпрограммы. Деньги из федерального бюджета выделялись Дагестану по госпрограммам на условиях «откатов» московским чиновникам, сообщает «Новая газета».

Адвокат  Расул Кадиев в беседе с «Кавказским узлом» считает, что следователи ГСУ СКР могут привлечь сотрудников федеральных ведомств к ответственности, если получат доказательства их участия в коррупционных схемах с дагестанскими чиновниками.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов отметил, что уголовные дела, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, обычно оперативно изымаются Москвой в соответствии со статьей 151 УПК РФ. Если бы делом занимались сотрудники следственного управления СКР по Дагестану, возможность привлечения к ответственности чиновников федерального уровня была бы исключена, так как региональное управление СКР не имеет полномочий расследовать дела в отношении сотрудников федеральных ведомств.

О серьезности расследования говорит и факт приезда в Дагестан генпрокурора Юрия Чайки и главы СКР Александра Бастрыкина. Многие юристы сочли визит высокопоставленных силовиков «фактом устрашения» для коррупционеров.

В свою  очередь корреспондент «Черновика» Магомед Магомедов отмечает, что комиссия Генпрокуратуры в Дагестане также проводила проверку в отношении  республиканских МВД, СКР, а также управления Роскадастра. В ходе проверки были выявлены факты укрывательства более 70 преступлений, в том числе и террористического характера.

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