Живу хорошо – остальным мечтать не вредно
Обладатель больших и малых объектов недвижимости, а так же серьезного семейного бизнеса, вице-премьер России Игорь Шувалов в своем завтрашнем дне уверен. Чего не сказать о большинстве жителей шестой части суши земли
«Господин-говорун»
Когда чиновникам крыть нечем в смысле дел, они кроют – нет, не матом (хотя и случается) – патриотизмом. «Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский …», – сказал Шувалов на финале конкурса «Лидеры России».
И это не смотря на то, что в конце 2017 года швейцарский Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал новую версию рейтинга IMD World Talent Ranking, в который попадают страны, умеющие воспитывать и сохранять одаренных специалистов, а также привлекать таланты из-за границы. Россия в обновленной версии рейтинга IMD заняла 43-е место из 63 возможных, потеряв по сравнению с предыдущей редакцией две и уступив Китаю и Казахстану, поднявшемуся сразу на 14 позиций. Об этом рейтинге Игорь Шувалов не мог не знать.
А с чего собственно Шувалов вдруг вспомнил о россиянах, спросите вы? Ах да – тут один американец, Илон Маск, запустил в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, способную вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза, и которая делает янки фаворитами в полете на Марс. Конечно некоторые «диванные эксперты» тут же назвали все произошедшее «уткой», и даже припомнили американцам давнишнюю высадку на Луне, якобы совершенную в павильонах Голливуда.
Эх, чья бы корова мычала. Про плачевное состояние «Роскосмоса» уже писано-переписано. Компания за прошедший год исполнила госпроекты лишь на 18,2% и не додала казне 43 миллиарда рублей. Аварии одна за другой, скандальный космодром «Восточный», падающий престиж страны, и вообще какая-то полная деградация космической сферы России. Но американцы все равно – «козлы».
И пускай куратор, а значит, и главный «ответчик» за все эти неудачи другой российский чиновник – Дмитрий Рогозин – но ведь и Игорь Шувалов ни много, ни мало вице-премьер, для которого должны быть не чужды любые стратегические направления государства, включая космос.
Поэтому, прежде чем хаять других и говорить о себе, что мы лучше – иногда стоит оглядываться на… страну, которой, в том числе, и ты управляешь.
Еще тот деятель
Со стороны Шувалов – человек заслуженный. Вон, в прошлом году медаль Столыпина получил «За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд».
И такая честь и почет пришли вице-премьеру, видимо, и за организацию саммита G8, и за «идеологическое обеспечение нацпроектов», и за работу над таможенным союзом, и за подготовку саммита АТЭС-2012 (в рамках которой был построен никому не нужный мост на остров Русский за $2 млрд), и за Универсиаду-2013, и за идею создания регулятора финансовых рынков России на базе Центрального банка. Ну, то есть за то, что он вроде как и должен делать на этой должности чиновник. Сейчас вот координирует подготовку инфраструктуры к ЧМ-2018, да так, что Минспорт вынужден был подать иски на 3 млрд. руб. к фирмам, строящим стадионы к мундиалю, за нарушение обязательств. В общем «Фигаро здесь, Фигаро там».
Хотя у Шувалова в правительстве есть свое конкретное направление – работа экономического блока. Как оценить его работу на этом поприще? По опросам 90% россиян считает, что за кризис в стране в ответе правительство и столько же считает, что кризису конца не видно.
«Достижения» экономического «шуваловского» блока правительства у всех перед глазами. Например, когда в 2012-м только прошла вторая волна кризиса, экономика немножко перевела дух, рубль особо не прыгал – все, что требовалось от правительства, это воспользоваться временной передышкой и сделать реальные шаги по стимулированию спроса и развитию национального производства для его удовлетворения.
Какую позицию занял экономический блок во главе с Шуваловым? Беззаботно оптимистическую. На каждом шагу чиновники уверяли россиян, что кризиса больше не допустят – дальше всех ждет только рост экономики и доходов.
Что вышло на деле? Инвестиции не пришли, не помогла борьба министров за повышение позиции России в международных рейтингах, ни Олимпиада в Сочи. И первым предупреждением стало ослабление спроса на жилье, дальнейший обвал рынка и, как следствие, девальвация рубля.
Уже в начале 2014-го рубль зашатался, к концу года упал ниже плинтуса, заставив вспомнить его подзабытое второе название – «деревянный». Однако, шуваловские чиновники знай себе твердили – ничего страшного, это просто «пауза роста» и что «дно» кризиса мы уже миновали. Но оказалось, мы все еще летели к нему.
Пока министры-экономисты по телевизору бодро выдавали радужную статистку, средняя зарплата в регионах с тогдашних 20 тысяч упала до 13-15 тысяч, а где-то и вовсе ниже «десятки». А если все это было перевести в долларовое мерило – нам, как беднейшим африканским странам, впору было мировому сообществу сбрасываться на гуманитарную помощь. Спасли нас от такого унижения разве что санкции.
Сам же «экономист» Шувалов давно завоевал у людей презрение тем, что его «у нас все хорошо» и «мы лучше всех» говорится, словно он упоминает не страну, а лично себя. Но при этом его деятельность едва ли принесла пользу хоть в одном направлении, в котором он участвовал. Имеются в виду государственные направления. Что же касается личных, семейных – то здесь господин Шувалов успешен. Даже крут.
Правда, когда крутизна госчиновника, особенно его дорогущая недвижимость в России и за границей, рябит перед голодными глазами простых россиян, возникает наивный вопрос – зачем ты нужен в том кресле, в котором сидишь не первый год? Ходи себе по утренним лондонским лужайкам, размышляя о высоком – главное, чтобы не об экономике России.
Новый русский барин
Вообще, об истинных доходах Шувалова информация зачастую обрывочна. То Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликует сведения об участии Шувалова «в сделках по приобретению активов на территории США на сумму $319 млн», то Financial Times и The Wall Street Journal сообщат о том, что семья Игоря Ивановича приобрела через оффшорную компанию Sevenkey акции «Газпрома» на сумму примерно $18 млн, то Навальный раскопает десяток-другой миллионов долларов, перечисленных на счета Шуваловых Абрамовичем или Усмановым.
Но при этом, официально конечно, Игорь Иванович гол, как сокол, а бизнесмен (точнее бизнес-вумен) в их семье его супруга. Это она, согласно декларации за 2016 год – самая богатая жена члена кабинета министров с доходом в 61,5 млн. руб.
В общем, по его собственным заявлениям, Игорь Иванович занимается исключительно государственной деятельностью, а шальные деньги как-то сами по себе плывут ему в руки. С доходом за тот же 2016-й в 71 млн. руб. – больше, чем у жены, однако. Везунчик, одним словом.
Не меньше, чем везением можно назвать и наличие среди его имений усадьбы в поселке Заречье, что рядом со Сколково, расположенной на территории бывшей дачи Суслова. Площадь этого дворца – 1500 кв.м, и расположен он не на 6-ти сотках, а на целых 7,5 га роскошного парка. Удивляет в этом дворце не огромная зимняя оранжерея, не бассейн, не крытые теннисные корты и не отдельный флигель с башенкой, в котором размещается охрана из ФСО, а трёхэтажный дом для прислуги.
А ведь есть еще апартаменты в Лондоне в элитном доме с видом на Темзу. Согласно данным Британского подразделения антикоррупционной организации Transparency International, с 2003 года лондонская квартира была записана на несколько разных офшорных фирм. Последним из них был Sova Real Estate, который принадлежит самому вице-премьеру и его жене Ольге Шуваловой. А согласно расследованию фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в августе 2014 года Шувалов приобрел данную квартиру у своего собственного офшора за 11,4 млн фунтов стерлингов (около 688 млн рублей).
Перечислять все богатства Шувалова нет смысла – и так известно, что он один из самых зажиточных политиков, с доходами которого сравниться может, пожалуй, лишь его коррумпированность и наличие вокруг него разного рода скандалов.
И в большинстве из них интересы российского госчиновника – далеки от родины. Например, в конце 2011 года американская Комиссия ценных бумаг выложила в открытый доступ сведения о приобретении Шуваловым активов на сумму более $300 миллионов на территории США.
Потом Алексей Навальный выложил в открытый доступ документы, согласно которым семья Шувалова заработала миллионы долларов на акциях «Газпрома» и «Сибнефти», причем деньги перечислялись Шувалову через счета, номинально принадлежащие олигархам Абрамовичу и Усманову, с которыми будущий зам. Медведева сблизился еще в годы его работы в юридическо-консультационном центре «АЛМ-консалтинг».
В 2016 году жену Шувалова уличили в использовании на постоянной основе не задекларированного за их семьей частного самолета стоимостью $50 миллионов, на котором частенько катали собак на международные выставки. В ФБК покатушки оценили в 40 миллионов рублей за год.
Летом того же года Шувалов привлек внимание СМИ, но как всегда почему-то не компетентных органов, скупкой недвижимости под «царь-квартиру» в элитном многоэтажном доме на Котельнической набережной. Тогда писалось о 10 квартирах на 14-м этаже высотки, общую стоимость которых оценили в 600 миллионов рублей.
А еще был неслабый скандалец после того, как Международный консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу документов, полученную в результате утечки информации из компании Appleby, регистрировавшей офшоры по всему миру.
В «райском досье» мелькали сотни известных политиков и бизнесменов, в том числе и российские. Среди россиян журналисты упоминали вице-премьера Игоря Шувалова.
В досье была указана и супруга Игоря Шувалова Ольга, как бенефициар офшорной компании Altitude X3 Ltd., зарегистрированной в 2008 году на Бермудских островах. Этой компании принадлежит самолет тот самый Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS), на котором возились вышеупомянутые четвероногие друзья четы.
В общем – такие люди и на свободе. Да, таких не наказывают, таких награждают. А чтоб не сильно смущать простой российский народ, а заодно и разные службы, разных стран, лучше всего часть доходов «заофшорить». Хотя и из того, что есть на виду – есть чем похвастаться.
Когда-то, еще в 2000-м тогдашний директор ФСБ Патрушев стал автором такого словечка, как «неодворяне». Это те, с кем даже рядом не стояли «новые русские» из девяностых. Те были местечковые хозяйчики – владельцы киосков, рынков, ну, максимум, фабрики. Сегодняшние «нео» – хозяева жизни и страны.
Рассказывая о недвижимости и движимости Игоря Шувалова или шубохранилище Якунина, или еще кого-то из их «когорты», многие употребляют термины «лендлорд», «господин», «фамильное гнездо» и так далее. И это уже не анекдот – это реальность. Нет, конечно, делами и поступками мало кто из этих ребят заслужил звание «лорда» – но достатком, как минимум, на господина тянут.
Чего греха таить – в России окончательно сложилась феодально-сословная система со всеми её атрибутами. Вместо избирателей у нас – благодарные подданные (холуи и холопы); во главе государства – лидер (официально не царь – но с полномочиями и властью почти не меньшими). Под ним бояре, чиновники, фавориты, богатые купцы и так далее. Власть наследуется, богатства (или возможность заработать или украсть) жалуются за верность, а основной способ продвижения по карьерной лестнице это династические браки и дворцовые интриги.
Это в любой цивилизованной стране даже самый незначительный скандал может не только стоить политику поста – но и вообще «убить» его дальнейшую карьеру.
Вот, например, министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра буквально на днях подал в отставку после того, как признался, что соврал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным в 2006 году, хотя сути, сказанные им тогда слова, ни как не поменяли и не отразились на его общей позиции.
У нас же чиновники, как те звезды – им скандалы только на пользу. Ни большие доходы, ни элитная недвижимость в разных мировых столицах, ни оффшоры – ничего не скидывает чинушу с его кресла. Скорее всего, оттого, что «замазаны» все – включая тех, кому по рангу скидывать таких вот особо проворовавшихся.
Но самое главное – не портит карьеру чиновнику даже его неумение и нежелание работать. Ведь кажется, что проще? Если футбольный клуб идет на последнем месте – меняют тренера, а если наша экономика плетется в хвосте, а 90% россиян обвиняют в этом правительство – что делать? Менять всю команду или только игрока отвечающего за фланг экономики?
Однако, не меняют – потому что даже такое «слабое звено» это часть их «системы», где не возбраняется иногда проведывать квартиру с видом на Темзу, оффшорные счета проверять, а собачек на самолетах перевозить. И при этом еще успевать делать на камеру задумчивое лицо – мол, все время думаю о стране. Вопрос – о какой?
Едва ли бы мы стали вспоминать не раз уже написанное – но действия, вернее, бездействия высоких чинов постоянно дают для этого повод. Что больше всего удивляет – зачем главе правительства нужна армия замов и министров, если экономика все равно ни мертва, ни жива уж который год? А если что и в порядке - только у них самих, а не в стране.
Шувалов в правительстве, а еще больше «по жизни», парень, конечно, не промах. Но и его коллеги по «цеху» сидят отнюдь не на хлебе с водой. 582 млн. руб. дохода за 2016-й у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, 455 млн. у министра Абызова, 356 млн. у вице-премьера Юрия Трутнева и т.д. и т.п.
И при этом высокие чиновники чаще мелькают в рубрике «скандалы», чем в рассказах об истинных наших успехах. Вон, кажется, в эпоху санкций и вообще недружественного отношения к России со стороны большей части мира, отвечающий за внешнюю политику зампредседателя правительства и глава Аппарата Правительства Сергей Приходько вместо реальных «внешних» дел реально «попадает», засветившись на пару с Дерипаской в секс-скандале с юной сотрудницей «эскорт-услуг». И, как ни в чем ни бывало, продолжает работать во «благо» родины.
И тут действительно понимаешь, что в действительности имел в виду Игорь Шувалов, признавая русский народ талантливее американцев. Там бы уже все сидели или, как минимум, с треском лишились бы своих постов – а у нас… вешают на лацканы чиновничьих пиджаков новые ордена да медальки. За очередные заслуги. Так что, воистину нас аршином общим не измерить…