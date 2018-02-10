Аресты высокопоставленных дагестанских чиновников объяснили «делами прошлых лет»
Глава республики сообщил, что причинами силовой операции в Дагестане являются «дела прошлых лет», теневой оборот в экономике региона и подпитка террористических настроений из-за коррупции
Врио главы Дагестана Владимир Васильев объяснил массовые проверки в отношении региональных чиновников необходимостью разобраться с делами прошлых лет.
В беседе с РБК глава республики сообщил, что причинами силовой операции в Дагестане являются «дела прошлых лет», теневой оборот в экономике региона и подпитка террористических настроений из-за коррупции.
«Я бы не стал оценивать происходящее как масштабную операцию, мы эту работу начали давно», - добавил Владимир Васильев.
Врио главы Дагестана также прокомментировал арест высокопоставленных региональных чиновников. По словам Васильева, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор города Магомедрасул Гитинов были арестованы «по делам прошлых лет».
Владимир Васильев напомнил, что президент Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам борьбы с коррупцией в республике и попросил его навести порядок в Дагестане.
Напомним, в Дагестане проводится масштабная антикоррупционная операция, в ходе которой были задержаны и допрошены несколько высокопоставленных чиновников. Силовики провели обыски и выемку документов почти во всех госструктурах.