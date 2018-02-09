Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам лишения свободы
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору региона Александру Хорошавину. Его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима за взятки и легализацию полученных средств
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима за взятки и легализацию средств, полученных преступным путем. По решению суда экс-губернатор также должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.
Сахалинский суд также вынес приговоры чиновникам из команды Александра Хорошавина. Так, зампредседателя правительства региона Сергей Карепкин приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей, помощник Хорошавина Андрей Икрамов получил 9,5 лет и штраф в размере 176 млн рублей, а министр сельского хозяйства Николай Борисов срок не получил, но должен выплатить штраф в 4,5 млн рублей.
Напомним, по версии следствия Александр Хорошавин получил в виде взяток более 5,6 млн долларов. Сам чиновник свою вину не признал.