Правительство Дагестана отправлено в отставку после задержания врио председателя республики
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев вечером в понедельник, 5 февраля, отправил в отставку республиканское правительство
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев вечером в понедельник, 5 февраля, отправил в отставку республиканское правительство. Соответствующее решение было принято после задержания врио председателя правительства Абдусамада Гамидова и двух вице-премьеров.
Временно исполнять обязанности главы правительства будет Анатолий Карибов, который ранее исполнял обязанности первого зампредседателя кабинета министров Дагестана, сообщает «Интерфакс».
Напомним, врио главы правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов были задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств, которые выделялись на социальные программы. Все подозреваемые чиновники этапированы в Москву. Во вторник суд определит им меру пресечения.