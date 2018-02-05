Депутат Госдумы рассказала об отсутствии свободных выборов в России
Депутат Госдумы от КПРФ и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в России нет свободных выборов, а голоса избирателей «ничего не значат». Об этом депутат заявила в интервью тамбовскому телевидению
Фото: ria.ru
Депутат Госдумы от КПРФ и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в России нет свободных выборов, а голоса избирателей «ничего не значат». Об этом депутат заявила в интервью тамбовскому телевидению.
«Они ничего не изменят, и выборов никаких нет. Вы же знаете про это - одни фальсификации. Один мне районный глава (не наш, а из другой области), сказал: «Мне скажут - выбирай обезьяну, я выберу!»» - заявила Тамара Плетнева.
В беседе с порталом Znak.com депутат от КПРФ подтвердила свою позицию по поводу выборов в России.