Суд приговорил экс-губернатора Кировской области к 8 годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Ранее суд признал Белых виновным в получении взятки от бизнесменов на общую сумму 600 тысяч евро
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Ранее суд признал Белых виновным в получении взятки от бизнесменов на общую сумму 600 тысяч евро.
Суд также назначил бывшему губернатору штраф в размере 48 млн рублей и запретил ему занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет.
Никита Белых дослушал приговор до конца, хотя ему несколько раз становилось плохо и заседания пришлось прерывать.
Никиту Белых признали виновным в получении взятки в размере 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.
Бывший кировский губернатор своей вины в получении взяток не признал.