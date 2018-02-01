Transparency International попросила британские власти проверить недвижимость Игоря Шувалова в Лондоне
Британское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обратилось к властям страны с требованием проверить законность покупки недвижимости в Лондоне вице-премьером России Игорем Шуваловым
Британское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обратилось к властям страны с требованием проверить законность покупки недвижимости в Лондоне вице-премьером России Игорем Шуваловым.
Представитель российского филиала TI Илья Шуманов сообщил в Facebook, что речь идет о двух апартаментах стоимостью 11,44 млн фунтов стерлингов, которые расположены в Лондоне по адресу Уайтхолл Коурт, 4.
«Доказать Шувалову, что он купил лондонскую недвижимость на законные доходы скорее всего получится, но сам факт необходимости предъявлять Игорю Ивановичу чеки и счета, подтверждать доходы, складывать в столбик дебит и кредит - это конечно феерический аттракцион. И зная британцев - они могут сделать его публичным», - сообщил Илья Шуманов.
По версии Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, семье Игоря Шувалова принадлежит квартира площадью 500 кв.м. с шестью спальнями, обеденным залом с двумя каминами. А свое время большая квартира была объединена из двух квартир поменьше.
Дом, в котором находится квартира, располагается на берегу Темзы. Ранее в этом здании размещался главный штаб разведки MI6.
По данным ФБК, с 2003 года лондонская квартира была записана на несколько разных офшорных фирм. Последним из них был Sova Real Estate, который принадлежит самому вице-премьеру и его жене Ольге Шуваловой. По данным Фонда борьбы с коррупцией, в августе 2014 года Шувалов приобрел данную квартиру у своего собственного офшора за 11,4 млн фунтов стерлингов (около 688 млн рублей).