Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении взяток
Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взяток в особо крупном размере. Приговор экс-губернатору будет вынесен позднее
Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взяток в особо крупном размере. Приговор экс-губернатору будет вынесен позднее.
Согласно материалам следствия, Никита Белых несколькими траншами получил 600 тысяч евро. 200 тысяч евро губернатор получил от первого владельца Нововятского лыжного комбината Альберта Ларицкого. Вторую часть взятки г-н Белых получил от нового владельца комбината Юрия Зудхаймера за покровительство предприятию.
Никита Белых свою вину не признал. Он считает, что его подставили сотрудники ФСБ. В своих показаниях экс-губернатор признал, что действительно беседовал с Зудхаймером о деньгах, но речь шла о переведении денег в фонд, который бы тратил средства на ремонт фасадов, памятников и бордюров в Кирове.