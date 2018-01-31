Владимир Путин потратил на свою агитацию 1 млрд рублей при разрешенных 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин потратил на свою избирательную кампанию в два раза больше средств, чем разрешено законом. Траты главы государства на агитацию, сбор подписей и т.д. подсчитала газета «Собеседник»
Фото: Ura.ru
Президент России Владимир Путин потратил на свою избирательную кампанию в два раза больше средств, чем разрешено законом. Траты главы государства на агитацию, сбор подписей и т.д. подсчитала газета «Собеседник».
Согласно подсчетам, Владимир Путин изыскал на избирательную кампанию более 1 млрд рублей. При этом максимальная сумма трат на агитацию, установленная законом, составляет 400 млн рублей.
«Собеседник» подсчитал затраты на сбор подписей, аренду офисов и размещение рекламных баннеров. За основу расчета брались данные от оппозиционных кандидатов и рыночные расценки на размещение рекламы и аренду помещений.