Власти решили отложить административный арест Алексея Навального до выборов президента
Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что его могут арестовать на время проведения президентских выборов. Политик был задержан во время протестной акции 28 января, однако суд по его делу до сих пор не назначен
Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что его могут арестовать на время проведения президентских выборов. Политик был задержан во время протестной акции 28 января, однако суд по его делу до сих пор не назначен. При этом его соратников арестовали на сроки от 10 до 15 суток еще 29 января.
Алексей Навальный считает, что его до сих пор не отправили под административный арест, потому что власти планируют сделать это ближе к выборам президента России.
Напомним, после задержания во время акции в поддержку «забастовки избирателей» в отношении Алексея Навального был составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ). Позже Навального отпустили из ОВД под обязательство о явке. Его адвокат уточнила, что протокол на него не составили.
«Почему? Потому что если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере», - написал оппозиционер в своем блоге.