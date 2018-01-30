Власти Чечни потратили на охрану административных зданий 98 млн рублей
Антикоррупционная организация Transparency International обратила внимание на траты правительства Чеченской республики на охрану объектов администрации главы и правительства региона
Антикоррупционная организация Transparency International обратила внимание на траты правительства Чеченской республики на охрану объектов администрации главы и правительства региона. Речь идет о контракте, подписанном властями республики с управлением вневедомственной охраны МВД России в 2017 году. Стоимость контракта составила 98 млн 296 тысяч рублей.
В список охраняемых объектов входят административные здания на улице Гаражной, проспекте Кадырова и проспекта Революции в Грозном, резиденция главы Чечни и домовладение первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Защита последнего объекта обошлась бюджету в 42 млн 353 тысячи рублей, сообщает Znak.com.
Охраняют домовладение первого президента республики 62 человека. Информации о существовании музея или иного подобного учреждения в этом домовладении нет. Деньги на охрану данного объекта выделяются из бюджета Чечени, но само домовладение является частной собственностью. «Такие расходы не предусмотрены бюджетом РФ и могут считаться нецелевыми», - отмечают борцы с коррупцией.
В правительстве Чеченской республики пока не прокомментировали публикацию Transparency International.