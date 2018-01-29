Не то, чтоб тошнит, но вырвет – подвиг Ксении Собчак в Грозном
Я понимаю – рейтинг, кампания и все прочее. Но в Чечне, которую кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак посетила с кратким рабочим визитом, там, в добавление к обычным российским безобразиям, на самом деле убивают и пытают, причем, не иногда, по случаю, как в других регионах, а постоянно и масштабно. В борьбе с тамошней дикостью погибли и были изувечены многие и многие, как чеченцы, так и люди из других мест.
Ксения Собчак прошла по улице. Ее оскорбляли, а она все равно прошла! А еще она встала в одиночный пикет с требованием свободы жертве кадыровского произвола. Здорово. И по всем каналам об этом рассказали. Только мое оценочное суждение – это верх лицемерия и лжи.
Скажите, до выборов она тоже защищала жертв Рамзана? Или, наоборот, вместе с другими «звездами» ездила в Чечню к нему в гости концерты давать? Конечно, в прорубь она раньше тоже не прыгала, но это-то просто пошлость, а здесь дело другое. Здесь — это то же самое, что отснять эпизод боя в павильоне, а потом выдавать его за настоящий. Я, кстати, бывал в Чечне и понимаю, что уйти после пикета невредимой она могла только при договоренности с самим Кадыровым (может, и не она договаривалась, но это не важно). На сто процентов убежден, что и пикет, и прогулка проводились под контролем его бородатых тонтон-макутов.
Героев чеченского сопротивления, правозащитников со всей России, помогающих чеченцам в противостоянии средневековью, кадыровские опричники не охраняют, а избивают и сажают в тюрьму. И о них по телевизору не рассказывают.
Мерзость, пошлость и ложь на крови – втройне мерзость, пошлость и ложь.