В Москве на акции в поддержку «забастовки избирателей» задержали Алексея Навального
Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального во время акции в поддержку «забастовки избирателей» на Тверской улице. По словам очевидцев, на этот раз политик успел прогуляться в компании своих сторонников, прежде чем его задержали
Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального во время акции в поддержку «забастовки избирателей» на Тверской улице. По словам очевидцев, на этот раз политик успел прогуляться в компании своих сторонников, прежде чем его задержали. Обычно оппозиционера задерживают еще до начала акций.
Сопровождающие пытались «отбить» у стражей порядка Алексея Навального, однако он все равно был задержан. Сам оппозиционер попросил своих сторонников, «не отбивать» его у полицейских.
«Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее», - написал в Twitter оппозиционер.
В отделении полиции в отношении Алексея Навального был составлен протокол по статье КоАП о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2). За повторное нарушение Навальному грозит арест на срок до 30 суток.
Ранее сообщалось о задержании координатора кемеровского избирательного штаба Алексея Навального Ксении Пахомовой. Вместе с ней полицейские забрали с протестной акции еще 20 человек. Задержан также бывший глава московского штаба Навального Николай Ляскин.
По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку «забастовки избирателей» в разных городах задержаны более 180 человек. Больше всего задержанных, по данным правозащитников, в Уфе и Мурманске (40 человек). В Москве задержаны не менее 15 человек.
Напомним, Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей» после того, как Центризбирком отказался допустить его к участию в президентских выборах. Участники акций в поддержку забастовки требуют честных выборов.