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25 января 07:26

Депутатам Госдумы посоветовали улучшить свой имидж в глазах народа

Депутатам Государственной думы рекомендовали поработать над своим имиджем, чтобы стать более привлекательными в глазах населения. Соответствующая рекомендация была дана народным избранникам по результатам опроса общественного мнения

Фото: ngnovoros.ru

Депутатам Государственной думы рекомендовали поработать над своим имиджем, чтобы стать более привлекательными в глазах населения. Соответствующая рекомендация была дана народным избранникам по результатам опроса общественного мнения о работе Госдумы, который провел ВЦИОМ по заказу парламента.

Опрос показал, что позитив в оценках Госдумы среди населения присутствует, «но кардинального прорыва нет». 48% респондентов заявили о негативных ассоциациях, которые возникают у них от словосочетания «депутат Госдумы». Россияне считают, что парламентарии далеки от населения и не заинтересованы в защите «простого человека».

Доля тех, кто отмечает усилия Госдумы по оказанию помощи народу, выросла с 33 до 40%, но образ типичного депутата все еще негативен, сообщают «Ведомости».

Депутатам посоветовали поправить имидж и заняться решением проблем рядовых граждан, в том числе и за счет собственных средств. Народным избранникам рекомендовали чаще проводить встречи с гражданами, общаться с ними в социальных сетях и осуществлять контроль за другими органами власти.

Помимо этого, депутатам стоит демонстрировать отсутствие у них материальных интересов в принимаемых ими законах, профессионализм и выступать по актуальным проблемам. Социально значимые законопроекты следует рассматривать раньше прочих и уделять им больше времени.

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